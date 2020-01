NEVIĐENO: U ovom selu glasalo je 101 posto birača. Kolinda je glatko odnijela pobjedu

Osim što je izborima pristupilo više građana nego što ih zapravo pripada tom biračkom mjestu, u ovom dalmatinskom zaseoku ne postoji niti jedan navažeći listić

Predsjednički izbori nedavno su doživjeli svoj kraj. Kao što znamo pobijedio je Zoran Milanović što znači da Kolinda Grabar-Kitarović odlazi s Pantovčaka. Ukupno gledano, u drugom krugu je na razini države glasovalo samo 55 posto građana, a pazite sada ovo – u vrgoračkom selu Žlibina na izborima je glasovalo čak 101,27 posto birača. O tome piše Slobodna Dalmacija koja izvještava da su od toga samo dva glasa bila za Milanovića, dok je Grabar-Kitarović skupila 78 glasova. Osim što je izborima pristupilo više građana nego što ih zapravo pripada tom biračkom mjestu, u ovom dalmatinskom zaseoku ne postoji niti jedan navažeći listić.

No, dogodilo se da je listića bilo premalo pa su ih naručili još od izbornog povjerenstva. Dogodilo se i ono što se ne viđa često, a to je da su neki glasovali iz svog dnevnog boravka u obiteljskoj kući. Da je to istina može se potvrditi i na rezultatima Državnog izbornog povjerenstva pa tako piše “biračko mjesto: kuća Zore Vuletića“. Inače, ta ista kuća smještena je uz cestu na samoj granici s BiH. Stanovnici Žlibine imaju 28 kilometara do Vrgorca, dok do Slivna imaju pet. Bilo bi logično da pripadaju Zagvozdu, ali budući da je u Hrvatskoj sve moguće, ovome se uopće ne treba čuditi.

Predsjednik izbornog povjerenstva u Vrgorcu krivi DIP

Miro Jelavić, predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Vrgorca krivca za ovu situaciju vidi u DIP-u. Na pitanje kako je moguće da je više od sto posto birača pristupilo glasovanju, Jelavić odgovara da ovdje nije riječ o senzaciji jer “osim domicilnog stanovništva, došlo je i privremeno prijavljenih građana koji tamo ne žive, ali su htjeli glasovati”. Nije precizirao jesu li došli iz susjedne BiH, no naveo je da su možda došli iz okolnih mjesta te napomenuo da su to isto hrvatski državljani. Jelavić objašnjava da ih je sto moglo glasati te ističe “da se tu ništa nelegalno nije dogodilo”. Novinari Slobodne Dalmacije rekli su Jelaviću da je podatak o 101,27 posto birača stoji na stranicama DIP-a.

“Bogami su oni onda mašala. Ne znan šta bi van drugo reka. Svaka in čast. Nije tu bilo ni muljaže ni ničega. Nego aplikacija DIP-a nije bila napravljena u skladu s onim što je moguće u praksi da se desi, jer oni nisu predvidjeli da privremeni glasači glasuju u 90 posto izlaznosti. Nisu u pravu što tvrde da je 101 ili 102 posto glasalo, nego je glasalo manje nego što ih ima pravo glasati”, objašnjava Jelavić.

Glasovanje iz privatnih kuća

Na novinarsko pitanje zašto se glasovanje održalo u privatnoj obiteljskoj kući, Jelavić odgovara da se takva praksa primjenjuje u svim dijelovima Hrvatske. U slučaju da u mjestu ne postoji objekt u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave, tada se u najam uzme privatna kuća. Osam takvih slučajeva bilo je samo u Vrgorcu. Skupa je bilo određeno 26 biračkih mjesta. Novinari Slobodne opisuju Žlibinu kao pusto mjesto u kojem kokoši bezbrižno trčkaraju po putu dok se ljudi rijetko sreći. Ukupno su sreli pet mještaja.

Pišu da je mjesto toliko malo da nema ni trgovinu ni kafić i da se gravitira Slivnu. Centar u zaseoku čini malo groblje s nedovršenim zvonikom. Kada je riječ o gradskom prijevozu, na njega u Žlibini možete zaboraviti jer autobusi tamo ne prolaze. Možda im manjka javnog prijevoza i ljudi, ali ono što skoro svako kućanstvo ima staju i vrt s povrćem.

DIP-ovo objašnjenje

U vezi ovog slučaja DIP je dao službeno objašnjenje koje glasi da se na svakom popisu birača slovom “C” obilježavaju birači koji prema adresi prebivališta ne pripadaju tom biračkom mjestu, ali su se upisali da tamo neće glasovati.

“Razlika koja se pojavljuje između ukupnog broja birača na biračkom mjestu Žlibina (79) i ukupnog broja birača koji su pristupili glasovanju (80), proizlazi iz činjenice da je glasovanju pristupio i određeni broj birača koji je upisan u izvadak iz popisa birača “C” za to biračko mjesto. Birači koji su upisani u izvatku iz popisa birača “C” ne zbrajaju se prilikom utvrđivanja ukupnog broja birača na određenom biračkom mjestu “, objasnila je potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin.

