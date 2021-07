Gustelnica je službeno predstavljena kao naselje u okviru grada Velike Gorice, a zapravo se radi o jednoj dugačkoj cesti kod naselja Dubranec, u Turopolju, među gustim šumama. Kod skretanja je i improvizirani natpis "vikend naselje Gustelnica", jer uz cestu koja je od raskršća u Dubrancu asfaltirana nekoliko kilometara, a onda se pretvara u pristojno uređen pošljunčani makadam – redaju se s obje strane više ili manje uređene vikendice. Na broju 63, malo odmaknut od ceste, nalazi se kompleks lijepo uređenih građevina, tu je i pristupni put, sređena ograda, a na cesti, nasuprot ograde je dobro pošljunčano parkiralište ili okretište za više automobila.

Platili Zagrepčani, a cesta uopće nije u Gradu Zagrebu

Pristup prema tom prekrasnom vikend kompleksu uređivan je prošlog proljeća, od veljače do travnja 2020. godine. Susjedi nisu točno znali tko to uređuje, mislili su da se radi o "lokalnoj vlasti", ali naši sugovornici, radnici iz Zagrebačkih cesta, tvrtke u sastavu Zagrebačkog holdinga – kažu i dokazuju opsežnom dokumentacijom, da je sve to uređivano novcem s računa Zagrebačkih cesta, dakle, novcem Zagrepčana, a cesta Gustelnica nije niti u Gradu Zagrebu, nego u Zagrebačkoj županiji. Ali vodi do vikendice direktora Zagrebačkih cesta Dragana Perića, točnije do vikendice njegova punca, oca njegove supruge, J.T. (podaci poznati redakciji), na broju 63, koji koristi i cijela obitelj Perić.

Nakon prelaska u Holding, Perić postaje - nevidljiv

Dragan Perić je HDZ-ovac mlađe generacije, dugogodišnji suradnik bivšeg HDZ-ovog moćnog gradonačelnika Dražena Barišića (uhićenog u okviru akcije Janaf), a u lokalnim velikogoričkim medijima je u svojim posljednjim istupima, 2015. godine, predstavljen kao "mladi lav" HDZ-a jer je uspješno sredio poslovne rezultate velikogoričkog komunalnog poduzeća, VG Komunalac. Tada su zabilježene i njegove posljednje izjave za medije, a nakon prelaska u Zagrebački holding, u kvoti HDZ-ovih kadrova – postaje nevidljiv. Živi u naselju Gornja Lomnica gdje redovno pobjeđuje na lokalnim izborima i u pravilu nema protukandidata. Tako je bilo i na izborima u svibnju ove godine: bio je ponovno jedini kandidat, te je odnio pobjedu od 100 posto, no od 464 glasača za njega su glasale samo 184 osobe, a valjda kao gestu prosvjeda zaradio je čak 42 nevažeća listića.

Dobro uhodan mehanizam: Malo za grad, malo za - odabrane

Istovremeno uz lokalnu političku aktivnost, Perić je očito uspio razgranati dobro uhodan mehanizam poslovanja unutar Zagrebačkih cesta koji bi se moglo nazvati: malo za grad, malo za – odabrane. A sve iz gradske blagajne koju pune građani. Naravno, postavlja se pitanje kontrole, odnosno, kako je moguće da se unutar Zagrebačkog holdinga koji je donedavno vodila dugogodišnja suradnica Milana Bandića, Ana Stojić Deban, nije primijetilo da su unutar Zagrebačkih cesta uhodani modeli poslovanja koji odvlače gradski novac i izvan grada. No, model poslovanja Dragana Perića podsjeća zapravo na model kojim se rukovodio i bivši gradonačelnik Milan Bandić, te ne treba isključiti mogućnost da se znalo kako radi Dragan Perić i na višim instancama. Ili da je bilo i sudionika na višim instancama.

Slučaj prvi: put do vikendice

Sugovornik Net.hr-a, osoba iz sustava, kaže da je "kompletan materijal, prijevoz materijala, kompletna mehanizacija, strojevi koji su uređivali prometnicu, proširivali je…", ukratko, sve što se radilo na sređivanju prometnice na putu do vikendice direktorova punca prošlog proljeća a koju smo mi obišli ovih dana – išlo na račun Zagrebačkih cesta. Net.hr-u su dostavljeni i GPS zapisi od nekoliko kamiona tvrtke Autoprijevoz i usluge građevinskom mehanizacijom, vlasnika Željka Smolkovića, iz kojih je evidentno da su kamioni krstarili u smjeru Gustelnice, gdje Zagrebačke ceste nisu imale nikakvog posla, a i otpremnice za te iste kamione, na kojima se evidentiraju usluge za – Zagrebačke ceste. Doslovno je snimljen i video na kojem se vidi smjer: kamioni uzimaju materijal u Asfaltnoj bazi Rakitje, u vlasništvu Zagrebačkih cesta, a onda voze u susjednu županiju, do ceste Gustelnica.

Insajderi, osobe iz Zagrebačkih cesta koje su Net.hr-u pisale uz slogan "dosta je više", navele su procjenu da je Dragan Perić "oštetio Zagrebačke ceste samo u materijalu za više od 500 tisuća kuna", a ako se tome pribroji prijevoz kamionima, strojevi, radnici, broj radnih sati – procjenjuje se da se šteta popela i do milijun kuna.

Slučaj drugi: dvorište kooperanta Smolkovića

Drugi primjer je asfaltiranje dvorišta uz kuću kooperanta Zagrebačkih cesta, Željka Smolkovića. S obzirom na to da se radi o impresivnoj kvadraturi, po procjeni više od četiri tisuće četvornih metara, proces asfaltiranja na račun Zagrebačkih cesta je trajao tjednima. Radilo se, također, prema dostupnoj dokumentaciji, u prvoj polovici 2020. godine. "Prvo se danima uzimao kamen s RGO-a (Radne jedinice za recikliranje građevinskog otpada u okviru Zagrebačkih cesta, np.a.), otpremnice su se pisale na gradilišta od Zagrebačkih cesta, a u stvarnosti se kamen odvozio u dvorište Željka Smolkovića, tamo je čekala dogovorena mehanizacija i radila pripremu. Nakon što je napravljena priprema s kamenom krenulo se u asfaltiranje. Asfaltiralo se u fazama jer Asfaltna baza Zagrebačkih cesta u to vrijeme nije radila svaki dan radi hladnog vremena pa su se čekali pogodni dani. Asfalt se uzimao kao za gradilišta od Zagrebačkih cesta i otpremnice su se pisale na ta gradilišta, a u stvarnosti se asfalt vozio Smolkoviću za asfaltiranje dvorišta. Najčešće je to bilo zadnjih par tura prije kraja radnog dana. Za pripremu tako velikog dvorišta bilo je potrebno potrošiti više od 1300 tona kamena, a za podlogu od cca 20 cm, odnosno za asfaltiranje u jednom sloju od 10 centimetara potrebno je više od 1100 tona asfaltne mase", opisuju pothvat insajderi iz Zagrebačkih cesta. I za to smatraju, grubom računicom, da su Zagrebačke ceste, odnosno Holding, oštećeni za više od 640 tisuća kuna, a ako se dodaju troškovi prijevoza, strojeva, radni sati radnika – i taj se iznos penje iznad milijun kuna. Cijeli slučaj je dokumentiran i potkrijepljen i otpremnicama, a postoje i fotografije iz vremena kada se asfaltiralo dvorište.

Holding: 'Upoznati smo sa situacijom, zaprimili smo prijavu'

Net.hr se obratio i direktoru Zagrebačkih cesta, Draganu Periću, i Upravi Zagrebačkog holdinga. Pitali smo koliko je prošle godine tvrtka Željka Smolkovića zaradila u poslovima sa Zagrebačkim cestama, ali smo tražili i konkretnije pojašnjenje neobičnih zahvata Zagrebačkih cesta, od sređivanja ceste u susjednoj županiji, u smjeru obiteljske vikendice, do asfaltiranja dvorišta kooperanta i važne karike u poslovanju Zagrebačkih cesta, Željka Smolkovića, no primili smo samo kratak odgovor da je i Holding "upoznat sa situacijom koju navodite u upitu budući da je po ovom pitanju zaprimljena prijava". Prijava je primljena 23. lipnja, a potom je 25. lipnja "sukladno propisanoj proceduri poslana na postupanje nadležnim institucijama".

Željko Smolković pak nije bio dostupan za komentar jer je ovaj tjedan na godišnjem odmoru.

Samo vrh ledene sante?

Dragan Perić je, unatoč prijavi koja je poslana "nadležnim institucijama", još uvijek voditelj Zagrebačkih cesta, a insajderi iz Zagrebačkih cesta smatraju da je to što su nam otkrili "samo vrh ledene sante", te da unutar Zagrebačkih cesta postoji cijela kadrovska kombinacija koja je dulje vrijeme radila na izvlačenju novca iz Zagrebačkih cesta, jer sve to skupa ne bi moglo funkcionirati da se nije udružila cijela ekipa, a smatraju da je linija išla i izvan Zagrebačkih cesta. Bit će zanimljivo koliko će i kako uspjeti istražiti "nadležne institucije", i hoće li slijediti i liniju u političke visine bez čije podrške, smatraju insajderi, ne bi bilo moguće dogogodišnje "skretanje" radova, materijala i novca sa zagrebačkih cesta u tuđa dvorišta i džepove.