Tanker “Arc1” s iranskom naftom, koji je od 10. svibnja bio usidren na tankerskom sidrištu Luke Rijeka, između Kostrene i Omišlja, nakratko je napustio tu poziciju, piše u petak Večernji list. Tanker pun nafte otplovio je do Trsta. No, to mu nije stalno odredište. U talijansku luku dolazi samo kako bi napunio gorivo, jer u Hrvatskoj nema dozvolu za pristajanje, a u Italiji očito ima.

Nakon punjenja gorivom, vraća se na svoj “mrtvi vez”, odnosno na tankersko sidrište kod Rijeke, na kojem će ostati dok se ne riješi njegova sudbina. A ona je još neizvjesna. Vlada je okupila koordinaciju u kojoj sudjeluju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo održivog razvoja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Janaf te raspravljaju što dalje s tankerom i teretom.

Rješavanje pitanja tankera “Arc1”, odnosno njegova tereta - iranske nafte koja je nepoželjna u EU, prvenstveno zbog američkih sankcija, postalo je problem koji sada rješava novoosnovana koordinacija. Njezin prvi sastanak održan je u Vladi u ponedjeljak, no kažu da je pitanje toliko kompleksno da jednostavan odgovor nije moguć te da su svi sudionici u stalnoj koordinaciji.

Nafta povezana s Čermakom?

Nafta koja je do Hrvatske prevezena u tankeru “Arc1” dovodi se u vezu s Ivanom Čermakom i njegovom kompanijom Delta Oil International.

Čermak je na naš upit je li kupac te nafte vrlo kratko odgovorio da nije, a na pitanje je li na bilo koji način povezan s tim tankerom, kazao je da ćemo se čuti kasnije, što se nije dogodilo. Ivan Čermak i kompanija Delta Oil International kupuju, dovoze i skladište u Janafu sirovu naftu za krajnje korisnike, jer je lani Čermak prodao kompaniju Crodux i više nije njezin vlasnik i ne može koristiti krajnji proizvod.

Delta Oil International imao je niz ugovora za skladištenje nafte potpisanih s Janafom u posljednjih nekoliko godina. Posljednji je potpisan 22. travnja ove godine, prema kojem Delta Oil International sklapa ugovor o skladištenju 169.000 kubnih metara sirove nafte na terminalu Omišalj za razdoblje od 15. travnja do 15. kolovoza 2022.

Iranska nafta je specifičan proizvod - iako u EU nema tvrdih sankcija protiv nje, ona je dubiozna i riskantna zbog američkih sankcija na tu robu. Svi koji se usude trgovati, prevoziti ili iskrcati je, kao i banke koje provode plaćanje, riskiraju kazne i probleme na američkom tržištu, kao i narušavanje reputacije, piše novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković.