U novu godinu ušli smo uz stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme, mjestimice čak i rekordno. U Čilipima (20 °C), Kninu (22°C), Metkoviću (20 °C), Pločama (19 °C), Sinju (21 °C) i na Zavižanu (13 °C), vjerojatno i još ponegdje - u siječnju nikada nije bilo ovako toplo kao ove subote, a mjerenja na većini tih meteopostaja DHMZ-a postoje od sredine prošloga stoljeća, javlja za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Neuobičajena toplina za početak siječnja potrajat će sve do srijede, a sunčano vrijeme u većini krajeva još samo u nedjelju. Od ponedjeljka oblačnije, lokalno uz mogućnost za malo kiše, koja će još češća biti u vjetrovitiji utorak.

Sredinom tjedna stiže izražena promjena i zahladnjenje te snijega na prijelazu sa srijede na četvrtak osim u gorju, može biti i u nekim nizinama. Do petka vrijeme će se postupno smirivati, bura na Jadranu slabjeti, ali u četvrtak će često biti olujna, i uz nju malo snijega može biti i uz obalu.

U nedjelju još stabilno

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano uz uglavnom slab jugoistočni i južni vjetar. Ujutro će ponovno biti magle, time i smanjene vidljivosti, no ona se ne bi trebala dulje zadržavati.

Dugotrajnija magla i niski oblaci vjerojatno će biti u dijelu središnje Hrvatske, gdje će stoga biti hladnije od područja gdje će uz prevladavajuće sunčano vrijeme i dalje biti razmjerno toplo.

Neuobičajena toplina vladat će gorjem gdje će tijekom dana povremeno puhati do umjeren jugozapadnjak. Magle i niskih oblaka bit će po kotlinama, ponajprije Like te kao i prethodnih dana na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura zraka od 12 do 17 °C - niža na zapadnoj obali Istre gdje će se niski oblaci zadržavati veći dio dana.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz mjestimičnu jutarnju maglu ponajprije u unutrašnjosti te na širem zadarskom području. Do umjerenog sjeverozapadnjaka s kojim će more biti malo do umjereno valovito bit će na otvorenom moru, a uz obalu će ujutro biti bure.

Bura će još češća biti na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će najviša temperatura ponovno dosegnuti vrijednosti između 16 i 20 °C."

U novome tjednu promjenjivo

Ponedjeljak oblačniji u gorju, a osim manje vedrine - i magla će po nizinama unutrašnjosti biti rjeđa. S jačanjem jugozapadnjaka utorak u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno oblačan, a gdjegdje će pasti i malo kiše. I dalje neuobičajeno toplo, a jače će zahladnjeti u srijedu prema večeri. Tada će oborina biti češća, na zapadu i obilnija te će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, u prvom redu u gorju.

I na Jadranu već od ponedjeljka oblačnije, malo kiše past će ponajprije na sjeveru. Zapuhat će jugo koje će jačati u utorak, a izražena promjena stiže u srijedu. Tada je na sjeveru lokalno moguća i obilnija oborina. S olujnom burom, koja će zapuhati potkraj dana, pahulje su moguće u Istri i podno Velebita, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Snijeg i obilne oborine

Meteorolog Bojan Lipovšćak najavio je za N1 da prvi tjedan nove godine ipak donosi promjenu vremena i to sredinom tjedna. Prvi dio tjedna promjenljivo oblačno, maglovito i toplo. U srijedu zahlađenje uz kišu, a u planinskim krajevima unutrašnjosti i snijeg. Obilnije oborine moguće su u Lici i Gorskom kotaru.

Početak tjedna na Jadranu obilje sunčanih razdoblja, od srijede oblačno s kišom padom temperature te burom na sjevernom Jadranu. Moguća je obilna oborina na Kvarneru.