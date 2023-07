Iako postoje sve strože kontrole i kazne, dio turista koji dolaze na odmor u Hrvatsku i dalje ostaju ne prijavljeni. Privatni iznajmljivači na sjeverozapadu Istre, okupljeni u strukovnu udrugu, tvrde da je gostiju trenutačno barem 30% više nego što ih je prijavljeno.

'Mene smeta što je to nelojalna konkurencija'

Vera Perin već godinama ljetuje u Umagu, a jednako kao i kvaliteta usluge važno joj je i legalnost poslovanja.

"Živim u zemlji koja poštuje zakone i etiku. Ne bi mi palo napamet da dođem na ljetovanje a nisam prijavljena. To je apsurdno. No comment", rekla je ova gošća iz Austrije za HRT.

Mnogima je jasno da je neprijavljen gost, nesiguran gost u destinaciji, ističe Dragica Lukin. U svom smještaju može primiti 20 osoba i sve uredno prijavljuje. No, mnogi to ne čine.

"Mene smeta što je to nelojalna konkurencija. Nepošteno je prema nama. Ako 40% ima neprijavljenih gostiju kod nas ovdje, što govorimo odgovorno kao predsjednica udruge iznajmljivača sjeverozapadne Istre to je sramota", rekla je Lukin.

Prema pisanju HRT-a, na području Umaga ima oko 20 tisuća kreveta u takozvanom nekomercijalnom smještaju koji nije kategoriziran ni namijenjen iznajmljivanju. No, vlasnici često to zloupotrebljavaju.

"Nije problem oni koji su nekomercijalni koji stvarno borave on i njegove obitelji, nego je problem da se to iznajmljuje na crno, novac uzimaju u kešu, ne plaća se ni boravišna pristojba ni paušalni porez", kazao je direktor TZ Umag Milovan Popović.

Državi i lokalnoj zajednici izmiču milijunski iznosi, opterećuje se infrastruktura.

"Ako mi moramo naša davanja plaćati i redovno poslovati smatram da to mora svatko bio on naš državljanin ili strani. Uopće nije važno, važno je da se to dovede u red", kazala je privatna iznajmljivačica Dolores Miloš.

Pokušavaju to učiniti u tamošnjoj turističkoj zajednici kontrolirajući platforme za oglašavanje smještaja sa svojom bazom podataka.

No, često zbog malog broja inspektora sve ostaje na prijavi. Stoga su voljni sufinancirati i zapošljavanje dodatnih turističkih inspektora u sezoni,a smatraju da bi povećanje ovlasti komunalnih redara također riješilo problem.

'Mi smo u Schengenu. Apeliramo na odgovornost'

Za središnji Dnevnik HRT-a iz Trogira o ovom problemu progovorila je direktorica TZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.

"Česta su upozorenja s terena o ilegalnim iznajmljivanjima u vikendicama koje nisu vikendice nego su objekti za iznajmljivanje. To nikako nije dobro. Prije svega za ljude koji pošteno rade i iznajmljuju i ulažu, a ni za one koji su nelegalni iznajmljivači jer se time narušava destinacija.

To je i bitno sigurnosno pitanje. Mi smo u Schengenu, nema prijavljivanja na granicama, neprijavljeni gost nije sigurnost ni za destinaciju ni za samog domaćina. Apeliramo zato na odgovornost prema destinaciji u kojoj živimo i prema poslu od kojeg mnogi žive", rekla je Vladović.

Naglasila je kako su dosadašnje turističke brojke sjajne. Nakon fenomenalne predsezone s rastom od preko 20% uslijedili su vrlo dobri rezultati u srpnju.

"Ne možemo još govoriti o rezultatima sedmog mjeseca, ali dosadašnji rezultati kažu da smo u rastu od otprilike 6% što je fenomenalno. Mi smo razvijena destinacija i više nećemo imati ogromne brojeve rasta. Ovo je jako dobro i vjerujemo da će se tako i nastaviti", zaključila je Vladović.