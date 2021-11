Nakon što se jučer navečer na Markovu trgu okupilo nekoliko stotina ljudi koji prosvjeduju protiv covid-potvrda i cijepljenja, danas se fizičar i viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, Saša Ceci, osvrnuo na svom Facebooku na fenomen (samo)posistovjećivanja antivaksera i necijepljenih s progonom Židova u vrijeme nacista.

"Uglavnom, davim vas jer sam opet vidio nekog budalaša koji si je nabio žutu židovsku zvijezdu na sebe uz natpis nisam cijepljen. Jer, eto, zla država njega diskriminira. Majstore, zla država i njezini poludjeli građani te ljude nisu planirali diskriminirati, nego eksterminirati. Ali, ajmo malo dublje pogledati u tu na prvi pogled apsurdnu usporedbu pa razmislimo koliko u njoj zapravo ima istine. Postoje li građani koji apsolutno ništa nisu krivi i sve rade kako treba, a svejedno ih se diskriminira? Ne da im se da normalno rade? Ne da im se da normalno žive? Pa čak ih se i ubija? Odgovor će neke iznenaditi.

Kad pogledamo podatke o preminulima od covida vidimo da među njima ima cijepljenih. Njihov imunosni sustav bio je preslab da mu cijepljenje pomogne. Ili zbog godina i težih bolesti, ili zbog lijekova poput onih protiv odbacivanja transplantata i nekih lijekova za rak. No mnogi u sličnoj situaciji ipak uspiju preživjeti. Znamo to jer još uvijek puno više umiru necijepljeni.

Tko je zapravo diskriminiran?

A mi svi drugi zbog tih necijepljenih ne možemo znati hoće li nam djeca normalno u školu, hoćemo li uspjeti obaviti posao na vrijeme, hoćemo li si zbog neke izlječive bolesti zakomplicirati život jer je nećemo početi tretirati na vrijeme. Jer su naši liječnici zauzeti liječenjem onih necijepljenih zaraženih koronom. I uz to se izlažu tolikim količinama virusa da se čak i njihov zdrav i cijepljen organizam teško nosi s tim.



Tko je u toj priči prisiljen nositi žutu zvijezdu? Oni koji vjeruju u najgluplje teorije zavjera, da su se liječnici i vlade urotili protiv naroda i planiraju nas pobiti cjepivom? I to u zemlji gdje je oko 10.000 ljudi umrlo od covida i ravno nitko od cjepiva? Pa ti reci da to nije gluplja teorija zavjere od Protokola Sionskih mudraca. Njima treba žuta zvijezda samo da je zalijepe nekima drugima. Kao što na vijesti o smrtima zalijepe žuti smajli – haha", komentirao je Ceci.

"A što je tek s onima koji uporno dijele lažne vijesti o strašnim posljedicama cijepljenja? Jel i njima na prsima državna Davidova zvijezda? Ili su im u novčaniku državne pare, a pod zaštitom države cijelo vrijeme šire bad science pizdarije? I oni se, normalno, žale da ih se proganja i maltretira, vadi ih se iz konteksta i naziva ružnim imenima, da su oni oduvijek bili za sva cijepljenja, a čim se okreneš već bulazne, ne znam, o cijepljenju jelena.

Oni svi prvi viču – čipsa! Drž'te lopova! Dosta Pandenmijskog marketinga! Jesu li oni nezrela i nedorasla neodgovorna dječurlija, ili smo mi nešto krivo naučili kao mali? Nemam pojma. I ne nadam se da ću ikada shvatiti. Ali čini se da nije ni bitno. Ljudi unatoč njihovim budalaštinama sve više kuže tko nosi kakvu zvijezdu. I shvaćaju da je mi svi zajedno možemo lako skinuti. (Ako smo nešto kao djeca trebali naučiti, to je to.) I skidamo je – iglom. Cijepljenje je slobodno za sve. Sa i bez bezeca", poručio je Saša Ceci.