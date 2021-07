Sa Sandrom Benčić, saborskom zastupnicom i koordinatoricom stranke Možemo, jednom od najjačih političarki mlađe generacije, razgovarali smo o rastu popularnosti stranke, daljnjim planovima, ali i o problematičnim situacijama koje su se dogodile u prva dva mjeseca vladavine zeleno-lijeve koalicije u Zagrebu.

NET.HR: Prema istraživanju Crobarometra za mjesec srpanj, Možemo je izbio na drugo mjesto najpopularnijih stranaka u Hrvatskoj. Nije velika razlika u odnosu na trećeplasirani SDP, ali ipak - vi već dugo imate trend rasta prema svim istraživanjima. Kako vi to komentirate? Što smatrate ključnim za ovakvo "dizanje" platforme Možemo u cijeloj Hrvatskoj?

BENČIĆ: Ne treba tome pridavati neku veliku pažnju, postotak gore ili dolje. Ali ono što nas iskreno veseli jest taj trend rasta. To je rezultat našeg rada, i u Saboru i na lokalnim izborima i sve ono što se vidi nakon izbora. I u neposrednom kontaktu s građanima vidimo da se valorizira naš rad, ali i naša dosljednost, to što nastojimo ispuniti ono što smo najavili u našem programu. Iskreno, nismo euforični oko ovakvih rezultata istraživanja već to uzimamo s odgovornošću. Mi smo odmah jasno objavili da smo stranka koja ne očekuje nagli i veliki rast, nego – organski rast koji se temelji na našem radu.

NET.HR: Za rast stranke na nacionalnoj razini iznimno je važna izgradnja stranačke mreže diljem Hrvatske. Kako napredujete?

BENČIĆ: Ne mislimo da stranka mora imati ogranak u svakom mjestu ili kutku Hrvatske odmah. Ne želimo uključiti bilo koga bilo gdje samo zato da bismo mogli reći da imamo široku mrežu. Jednostavno nismo taj tip stranke. Ne vjerujemo u taj model izgradnje. Mi nastojimo prepoznati ljude ili inicijative, ili oni prepoznaju nas, pa onda idemo korak dalje, ako se pokaže da smo na istom ili sličnom putu. To su ljudi ili inicijative koje su već prepoznate po svom radu za javno dobro, pa se onda formira grupa koja postaje dio Možemo. Ili postoje već formirane inicijative, kao primjerice Srđ je Grad ili Budimo grad u Varaždinu, koje onda zadrže svoju autonomiju – ali ih mi želimo podržavati jer se zalažu za rješenja koja i mi podržavamo. Ako dijelimo zajedničke vrijednosti, onda oni mogu ući u članstvo i idemo i u zajednički nastup na nacionalnoj razini. To je taj organski rast na koji smo ponosni i koji nam daje uvjerenje da gradimo uspjeh na duge staze. A vidjeli smo i na primjeru drugih stranaka kako se pogrešno može rasti brzo i bez kriterija. Da su u prvom planu karijerne zamisli, tko će dobiti koju funkciju, tko će biti koji na listi, a ne borba za javno dobro. Mi to želimo izbjeći i mislim da uspijevamo u tome.

NET.HR: Je li točno da ste u vrijeme izbora u Zagrebu zaustavili prihvaćanje novih članova zato da biste izbjegli one koji su se htjeli ubaciti u krug najizglednijih pobjednika?

BENČIĆ: Mijenjali smo statut stranke prije izbora zbog rasta stranke i dok nismo promijenili statut nismo primali nove članove. Naprosto, morali smo definirati model primanja novih članova. U Zagrebu je to kroz kvartovske grupe: ljudi se prvo mogu uključiti, sudjelovati u aktivnosti, a onda nakon šest mjeseci vide i oni je li to za njih ili nije.

NET.HR: A je li bilo onih koji su se odmah nudili za neke funkcije?

BENČIĆ: Bilo je. I tu odmah vidite da ne razumiju model našeg funkcioniranja. Ali bilo je mnogo više onih koji se žele aktivirati, koji nam kažu da dugo nisu imali stranku kojoj su se željeli priključiti, a da sada žele djelovati. Mnogi od njih su se borili za bolje obrazovanje, za javno dobro u svojoj zajednici, za unaprjeđenje poljoprivrede – i sada u nama prepoznaju platformu kroz koju bi mogli ostvariti i nešto više i povezati se s ljudima koji se također bore za javno dobro. Takvih je najviše.

NET.HR: Koliko ima istine u tome da vam se žele pridružiti mnogi razočarani SDP-ovci?

BENČIĆ: Da, neki se javljaju. Ali prema svima imamo isti tretman. Ima i u SDP-u, kao i u drugim strankama, mnogo vrijednih ljudi, ali nije nam cilj uzimati članstvo SDP-u ili bilo kojoj drugoj stranci. Oni koji žele biti aktivni i koji prihvaćaju da se ovdje ne dijele funkcije – su dobrodošli. Ali naša najveća vrijednost su ljudi koji ne vide politiku karijerno, koji žele djelovati za javno dobro.

NET.HR: Što kažete na interpretacije da Možemo raste zato jer SDP propada?

BENČIĆ: To je pogrešno. Točno je da SDP bilježi pad rejtinga, ali to je posljedica onog što se zbivalo u SDP-u u posljednjih pet-šest godina, prije svega zato jer nije bila jasno definirana politika stranke. Koliko vidimo, sadašnje vodstvo želi transformirati stranku i ne želimo ulaziti u te procese, komentirati koliko će to biti uspješno, ili ne. No, što se tiče rejtinga, činjenica je da mi rastemo, ali SDP nije dramatično padao, odnosno, više bismo mogli reći da – stagnira u posljednjih nekoliko mjeseci. Tu se vidi da mi imamo drugo biračko tijelo, da se mi ne borimo za isto biračko tijelo. Uostalom, to su potvrdila i neka istraživanja. Velik dio naših glasača su bili oni koji su bili apstinenti na ranijim izborima i to je naša velika snaga. To me iznimno raduje, ne kao političarku nego kao građanku – da smo potaknuli građane da se aktiviraju, da vide da mogu sudjelovati, da budu politički subjekti, a ne samo objekti. Ne može ni osoba niti stranka, ma kako bila dobra, povesti transformaciju na bolje bez široke mobilizacije građana. A jedna stranka ili jedna osoba može napraviti nemjerljivu štetu ako se protiv njih ne mobiliziraju građani. Mi smo tome svjedočili u Zagrebu, u vrijeme dugogodišnje vladavine Milana Bandića, a i na nacionalnom nivou suočavamo se s time što radi HDZ.

Zato i mi potičemo široko uključivanje građana, ne moraju ljudi biti članovi, mogu biti i simpatizeri, uključiti se kroz platformu, osjetiti na koji način funkcioniramo, kako se dogovaramo, kako se demokratski donose odluke.

NET.HR: Mnogi su smatrali da će vaši modeli odlučivanja biti prespori i zapravo otegotni kada preuzmete vlast u Zagrebu?

BENČIĆ: Gradom ne upravlja stranka, nego Skupština i gradska uprava. U stranci se ne smije odlučivati hoće li biti nešto potpisano u gradskoj upravi ili neće. Stranku zanima implementira li se naš program, a svu odgovornost za grad preuzima gradska uprava i skupština. Stranka može pomoći, mi imamo tematske grupe, ali nemamo utjecaj na odluke Grada ili Skupštine. Tako radi HDZ, ali nema šanse da mi kopiramo taj obrazac koji je doveo do zarobljene države. Ne može se država ili grad poistovjećivati sa strankom. To je i opasno i štetno.

NET.HR: S obzirom na to da vas se počinje percipirati kao najjaču oporbenu snagu, očekujete li i više napada od HDZ-a?

BENČIĆ: To se već sada osjeća. Što smo snažniji, više je napada. No, to je normalna politička situacija.

NET.HR: Smatrate li da Možemo može na narednim parlamentarnim izborima maknuti HDZ s vlasti, ili sudjelovati u nekoj kombinaciji koja bi mogla prekinuti ovu dominaciju HDZ-a?

BENČIĆ: Prerano je govoriti hoćemo li biti broj jedan ili dva ili tri na narednim izborima, ali ono što znamo i što se trudimo, cijelo ovo vrijeme – jest sudjelovati u oslobađanju Hrvatske, da ne bude više zarobljena u interese vrlo uske klike unutar vladajuće stranke. Želimo transformirati Hrvatsku u zemlju u kojoj je na prvom mjestu povećanje kvalitete života građana. Želimo da se ulaže u ljude. A svjedočimo iz dana u dan da se sve pogrešno postavlja. Pogledajte Projekt Slavonija. Da, moramo imati infrastrukturu, ali ulaganje u ljude je ključno. Nema napretka bez ljudi. Kada ostanete bez ljudi vi ste izgubili razvojnu perspektivu. A to se dogodilo Slavoniji. Kad pogledam te projekte… to su beton, centri za ovo i ono. A gdje su ljudi? Treba ulagati u obrazovanje, u standard, jer ostati će na kraju taj goli beton bez ljudi. Nikog ne zanima poslije rade li ti centri koje grade, kažu: "To je novac iz EU-a, pa ajmo sagradit nešto"…Posve pogrešno. Za te milijune se moglo obnoviti sve škole i učiniti još mnogo toga za ostanak ljudi u Slavoniji. Kod nas svaka vlast razmišlja na četiri godine od izbora do izbora, nema dugoročnog promišljanja i to postaje kobno.

NET.HR: Što vi izdvajate kao najveće pogreške Andreja Plenkovića?

BENČIĆ: Kratkoročnost u razmišljanju. Zarobljenost u interesima stranke. I, treće, oslanjanje na neke trenutne pokazatelje, "game changere", kao što su euro ili dobici iz EU fondova. Njega više zanima koliko smo dobili novca iz EU fondova nego kako ćemo ih utrošiti, koji su efekti. Imamo li značajno manju stopu siromaštva? Nemamo. Imamo jedino manje nezaposlenih, ali to je samo zato jer su ljudi napustili Hrvatsku. Plenković jasno pokazuje da mu se ne isplati politički razmišljati na rok od 15-20 godina. Da ga to ne zanima.

NET.HR: Premijer vas je jednom na aktualnom satu u Saboru nazvao "drugaricom"…

BENČIĆ: On uvijek u Saboru ima istu pozu. Bahatost. Kad nema odgovor na pitanje, ide na osobnu razinu. Kad sam ga više puta pitala je li znao da se guverner Vujčić u aferi Borg dopisivao na način na koji to guverner nipošto ne bi smio ili druga konrektna pitanja premijer mi znao uzvratio s onim: "Aha, vi ste ona koja je radila u civilnom društvu…". To je ispod svake razine. Ja i kolegama iz drugih stranaka ako mi postave neko pitanje uvijek odgovorim, manje ili više oštro, ali nikada ne idem na osobnu razinu, a Plenković to redovno čini. On tako pokušava stvarati dojam da je snažan, da vlada situacijom, ali zapravo se sve više vidi da je to pokazatelj slabosti.

NET.HR: Već je više puta naglasio da vas, Možemo, i Tomislava Tomaševića, mediji vole mnogo više nego njega.

BENČIĆ: Kad to kaže čovjek koji je u prvih 15 minuta dnevnika HRT-a, televizije koja bi trebala javna televizija, ne znam što bih rekla. Da ne spominjem čovjeka kojeg su si birali za ravnatelja, a trenutno je u pritvoru, ili sadašnjeg v.d. – koji je kum HDZ-ove ministrice. Ili opće stanje medijskog prostora kojem kroz ministarstvo kulture doprinose. Ne znam kako Plenkovića nije uopće sram otvarati pitanje koliko ga mediji vole ili ne vole.

NET.HR: Što ostavka Miroslava Škore i previranja u Domovinskom pokretu znači za cjelokupnu oporbu? Činjenica je da ste u nekoliko inicijativa uspijevali funkcionirati kao veliki oporbeni blok kontra HDZ-a?

BENČIĆ: Da, u pitanjima kao što su korupcija, ili obnova – sudjelovali smo svi skupa. Činjenica je da se u posljednje vrijeme dalo naslutiti da se nešto događa, bili su mnogo manje uključeni u jednu inicijativu oko obnove na Baniji, ali ostavka je za sve bila iznenađenje. Neću, naravno, komentirati unutarnja previranja, ali poprilično je jasno da Domovinski pokret bez Škore sigurno neće biti tako snažan kao prije, jer su upravo oni stavljali tako veliki naglasak na njega kao osobu, a manje profilirali program i stranku.

Sandra Benčić i Tomislav Tomašević u izbornoj noći nakon prvog kruga lokalnih izbora u Zagrebu; uspjeh ili neuspjeh u Zagrebu odrediti će budućnost cijele stranke

NET.HR: Za Možemo će nesumnjivo ključni test za budući rast i utjecaj i na nacionalnoj razini biti rezultat u Zagrebu. Kako napredujete?

BENČIĆ: Rekla bih da prvi koraci govore da dobro napredujemo, donesene su neke važne odluke u smjeru boljeg, efikasnijeg, odgovornijeg upravljanja gradom kojeg smo građanima i obećali. Naravno da bismo i mi svi htjeli da stvari idu mnogo brže, no postoje objektivne okolnosti koje moramo poštivati. Prvo, Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima pročelnike, dakle gradske ministre, tretira na način da nisu smjenjivi. Ne možete sami na javnom natječaju izabrati ljude koji će provoditi vašu politiku. To je kao da ste izabrani za premijera, a ne možete postaviti svoje ministre nego morate raditi s ministrima prethodne vlade. No, našli smo načina da to transformiramo. Razgovarali smo s ljudima, neki su dali mandate na raspolaganje, našli smo neka nova rješenja. Evo, imamo i novu odluku o ustroju rada, izglasana je i ide u implementaciju i na temelju toga idemo u natječaje. Smanjili smo broj ureda sa 27 na 16. Uspjeli smo premostiti problem likvidnosti grada s privremenim kreditiranjem. Uspjeli smo riješiti i sve goruće stvari u Holdingu, zaustaviti neke negativne procese i krećemo u transformaciju Holdinga i poboljšanje kvalitete usluga za građane. Po prvi put smo raspisali natječaj za tri člana Uprave Holdinga i rezultat je odličan: dobili smo 73 prijave. Uvodimo štednju tamo gdje se trošilo neracionalno, rezali smo vijećničke naknade jer su bile u disproporciji s nekim drugim naknadama. Sređivali smo i plaće pročelnika jer je i tu bilo mnogo nereda i nelogičnosti. Zatekli smo situaciju da još oko 600 zgrada nije bilo pregledano, ni godinu i pol nakon potresa i to smo ubrzano riješili. Pokrenuli smo i mobilne timove za pomoć građanima u popunjavanju dokumentacije za obnovu. Pokrenuli smo pripremu projektne dokumentacije za Fond solidarnosti i pripremu projekata za Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

NET.HR: Kada će biti objavljeni rezultati natječaja za ostale članove Uprave Holdinga?

BENČIĆ: Kroz nekoliko tjedana.

NET.HR: I onda idu natječaji za voditelje podružnica u Holdingu?

BENČIĆ: Nakon što bude kompletirana Uprava – ona će donijeti odluke o natječajima za voditelje podružnica i eventualne druge natječaje…

NET.HR: Pitam posebno za Holding jer se malo zna o tome što se događa u njemu. Gradonačelnik Tomašević i njegovi zamjenici sada već redovno održavaju press konferencije, a predsjednik uprave Holdinga Nikola Vuković je gotovo posve nevidljiv, nedostupan medijima.

BENČIĆ: Da, oni su tražili neko vrijeme da steknu uvid u stanje, u sve procese, da se formira cijela Uprava, te će se tada objaviti sve detaljno, što se napravilo i koji su planovi. Činjenica je da su oni već do sada napravili mnogo. Primjerice, rješava se problem građevinskog otpada, pripremaju se projekti iz područja energetike, gospodarenja otpadom …

NET.HR: Govorili ste da se spremate na najgore kad otvorite "utrobu" zagrebačke gradske vlasti, no, je li vas ipak uspjelo nešto iznenaditi? Da je gore nego što se očekivali?

BENČIĆ: Očekivali smo tešku situaciju, spremali smo se za to – ali ipak je bilo šokantno spoznati koliko je sve to skupa otišlo daleko. Da je tako ostalo još dva-tri mjeseca, vrlo izgledno bi se dogodio potpuni kolaps određenih funkcija grada. Gradska uprava je vrlo brzo morala donijeti odluke da bi stabilizirala situaciju. Gradonačelnik Tomašević i njegovi zamjenici su rudarski odradili prvih mjesec dana. Zamjenica Dolenec je napisala na Facebooku da se nada da će jednom ispričati što je sve radila u tom prvom razdoblju. Nadam se da hoće, jer će to biti svjedočanstvo o kompleksnosti problema koje su zatekli. Oni su tamo doslovno svaki dan, od rana jutra do kasno navečer…

NET.HR: Postoji li neki protokol za situacije u kojima se naiđe na nešto što "miriše" na kriminal?

BENČIĆ: Što se tiče procesa unutar Gradske uprave ili Holdinga, gradska uprava ili Uprava Holdinga se ne može igrati DORH-a ili USKOK-a. Ako se pokaže da je nešto suspektno, ide službama koje to mogu istražiti. Očekujemo da će mnogo toga biti jasnije kada gradski Ured za unutarnju kontrolu preuzme pročelnica ili pročelnik izabran na temelju javnog natječaja i kada se provede cjelokupna revizija. Tada se očekuje i detaljnije sondiranje i otkrivanje eventualnih nepravilnosti i, naravno, prijave. Imamo velika očekivanja od tog ureda koji je do sada bio posve potkapacitiran i zapušten, jer taj ured na temelju uočenih nepravilnosti može i predlagati nove modele upravljanja, da bi se izbjegle suspektne situacije.

NET.HR: Dio zaposlenika gradskih tvrtki smatra da promjene idu presporo. Primjerice, ZET još uvijek vodi stara ekipa i mnogo toga se i dalje radi – po starom. Pretpostavljam da i vas kontaktiraju mnogi koji žele brže i žešće rezove?

BENČIĆ: Da, kontaktiraju nas. I razumijem da su mnogi nestrpljivi. Mnogi od tih ljudi godinama priželjkuju promjene i žele da se krene što prije, i to upravo kod njih, u tvrtki u kojoj oni rade. Ali ne može se sve učiniti u dva mjeseca, i u gradskoj upravi i u Holdingu i u svim gradskim tvrtkama i ustanovama. Ne može se u tom roku utvrditi tko su ti koji su sudjelovali u kriminalnim radnjama, otpustiti ih i postaviti nove ljude. Žurili smo s upravom za Holding jer je tamo bila hitna situacija i to je megatvrtka kroz koju prolaze milijuni. No, nismo zaboravili ZET. Uskoro se bira novi Nadzorni odbor, a onda idemo dalje. To je tvrtka kojoj dubinski treba promijeniti procese upravljanja, od upravljanja imovinom do organizacije posla. Morat ćemo promijeniti i model javne nabave, ne samo za ZET nego i za sve podružnice Holdinga na čemu već nova uprava radi. Vidimo probleme, ali trebamo i malo strpljenja. Svemu pristupamo odgovorno.

NET.HR: Hoćete li uspjeti dobiti kvalitetne kadrove na natječajima?

BENČIĆ: Vrlo sam optimistična nakon ovih 73 prijavljenih za Upravu Holdinga. Naravno, ne znam tko se sve prijavio, osim onih koji su to sami objavili na društvenim mrežama – ali i to je dovoljno da možemo reći da nam se javljaju ljudi s respektabilnim poslovnim biografijama. Plaće vodećih ljudi u gradskim tvrtkama nećemo smanjivati, ali znamo da su i takve značajno manje u odnosu na privatni sektor. Ali mi računamo na one koji su se već dokazali u svom području, a sada žele pomoći svom gradu. Računamo na one koji žele raditi i za javni interes, kojima je stalo da Zagreb bude bolji i ljepši grad.

NET.HR: "Oni su se pokazali manje iskusnima nego što se moglo očekivati. Oni na elementarne stvari nisu bili spremni...", rekao je analitičar Žarko Puhovski i nije bio jedini od kritičara koji su smatrali da se kod Možemo vidi nedostatak političkog i upravljačkog iskustva u prvoj fazi nakon preuzimanja vlasti.

BENČIĆ: Svatko ima pravo na kritiku. Na nama je da je saslušamo, da se i propitamo – možemo li bolje. Ali samo podsjećam da se nakon ovih izbora u Zagrebu dogodila jedinstvena situacija, da je nakon dvadeset godina vladavine Milana Bandića i izgradnje njegovog golemog upravljačkog aparata došlo do promjene – da je u tu strukturu ušlo samo troje novih ljudi, da su im ruke okovane zakonskim ograničenjima, da su dočekani s velikim nepovjerenjem…Da se gradonačelniku dogodilo da mu PNUSKOK odvodi ljude koji su mu dan prije donosili dokumente. Tomislav Tomašević je preuzeo vlast u iznimno teškim okolnostima, a nije dobio niti deset dana, kamoli sto dana koliko se inače daje novoj vlasti. No, dobro, spremni smo za sve kritičke opaske i sve analize našeg rada.

NET.HR: Je li vam s ovim vremenskim odmakom žao što ste išli u imenovanja dijela uprave Zagrebačkog holdinga, ili zato što ste imenovali osobe koje su bile i donatori? Jesu li to ipak bile političke pogreške?

BENČIĆ: Smatram da je situacija u Holdingu bila takva da smo morali ići s imenovanjima i svakim danom dobivamo potvrdu da je taj potez bio itekako opravdan.

A što se tiče pitanja filtriranja donatora, tu imam zbilja važnu poruku. Ne sjećam se da je kampanja neke stranke na izborima u zadnje vrijeme imala toliko malih donatora kao Možemo - 1600 donatora, od 50 kuna do 20 tisuća kuna… Naša prosječna donacija je 350 kuna. Imali smo sve, od umirovljenika, radnika do dobrostojećih građana, zbilja široku lepezu donatora i mi smo iznimno ponosni na sve te ljude, na taj demokratski čin – doniranje pod imenom i prezimenom. Ako mi sada pošaljemo poruku da su sve osobe koje su donirane isključene iz toga da budu igdje imenovane ili da se jave na natječaje, mi ćemo doći do toga da se javno poručuje da je poželjno skrivati donacije kao što je to "savjetovao" Ljubo Jurčić komentirajući da smo maltene naivni i ne znamo kako se to zapravo radi. Kako je moguće da Most primjerice nema donatore u kampanji za Zagreb? Kako to da im mama, tata, prijatelji ili simpatizeri – nisu htjeli dati niti 50 kuna? Ili HDZ koji tvrdi da ima 200 tisuća članova, a ima samo pedesetak donacija za Zagreb? Ili ih naprosto nisu htjeli pokazati? I tako otvaramo pitanje: Je li bolje imati crne donacije, ili sve transparentno pokazati?

Je li moguće da svih tih 1600 ljudi sada isključujemo iz procesa transformacije grada? Ako se sada postavi takav standard mi još više nećemo znati tko koga financira u politici. A to je pogubno za demokraciju u Hrvatskoj i doista ću braniti pravo donatora da imaju pravo pristupa javnim funkcijama i zagovarati – javnu i transparentnu objavu svih donatora jer je doniranje dio slobode izražavanja političkog stava i boriti se protiv svakakvog lažiranja donacija.