Nakon nekoliko dana izrazito visokih temperatura, stiglo je dugo očekivano osvježenje. U pojedinim dijelovima Hrvatske počela je padati kiša.

Temperature su tijekom današnjeg dana dosezale između 29 i 36 stupnjeva, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zbog toga je za cijelu zemlju izdano narančasto upozorenje, koje ukazuje na opasno vrijeme.

Opasno će vrijeme biti i u zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog predviđenog grmljavinskog nevremena. DHMZ procjenjuje da je vjerojatnost grmljavine u Gorskom Kotaru te pojedinim dijelovima središnje i sjeverne Hrvatske oko 65 posto.

Sutra će, pak, prema prognozi DHMZ-a, biti slično kao i danas; "pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz dnevni razvoj oblaka ponajprije je u unutrašnjosti malo povećana vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Istre. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 21, na Jadranu od 21 do 25, a najviša između 31 i 36 °C."