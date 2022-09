Viktor Gotovac dao je izjavu za medije nakon što je ranije večeras šef SDP-a, Peđa Grbin, na konferenciji za medije potvrdio da je Gotovac izbačen iz stranke.

Na pitanje, zbog čega se pred novinarima pojavio s bistom Josipa Broza Tita u rukama, Gotovac je objasnio da je uzeo svoje stvari: "Ja nisam čovjek koji čeka da me netko zamoli da napustim prostoriju, čuo sam kakav je ishod i mislim da je normalno otići i uzeti sve svoje stvari. Nećemo više raditi nikakve probleme", rekao je Gotovac.

Na pitanje, je li razočaran što je jedino on izbačen iz stranke, unatoč tome što je 17 njegovih kolega iz gradskog odbora podržalo odluku o raskidanju koalicije s Možemo!, Gotovac je rekao: "Ni za jednu stvar mi nije žao. Ja sam radio onako kako sam mislio da je najbolje,za članove SDP-a u Gradu Zagrebu i jedan dio njih je to prepoznao. To je jedno sretno razdoblje mog života, četiri i pol godine u stranci, desetak mjeseci na vodstvu stranke - radio sam sa sjajnim ljudima, imali smo uspjehe nadam se, pokrenuli smo SDP.

Da bi nešto bilo razočaranje, nastavio je Gotovac, to bi trebalo biti neočekivano.

Gotovac: Laž je da sam ucjenjivao Možemo!

"Većina stvari koje su se događale su stvari s kojima sam s ljudima razmišljao i razgovarao s jednim dobrim dijelom ljudi iz Predsjedništa, dobar dio ljudi znao je u čemu je nezadovoljstvo. Ja sam čovjek koji, kada ima stav, jasno ga komuniciram i nemam nikakve dileme da bih pod istim uvjetima uvijek ponovio isto, ne bih kalkulirao i služio se političkim smicalicama", rekao je Gotovac.

Na pitanje o navodnim pokušajima ucjene Možemo!, Gotovac je rekao: "Neistina je i žao mi je što to moram reći. To je laž. To nije točno. Prava istina glasi da sam ja komunicirao gradonačelniku da sada, kada više nemamo sporazuma, ne može više imati i konzumirati mjesto gradonačelnika. Neke su laži subjektivne, neke objektivne, neke samo izađu, ali ova je laž."

Izjavio je da je njegovo postupanje bilo u cijelosti u skladu sa Statutom. "Ova se vijest želi prikazati kao nešto gdje će Gotovac biti kriv, vjerojatno zato što je egoist, vjerojatno zato što, vidite, ucjenjuje. Čovjek koji raskida sporazum ucjenjuje. Znači, nisam onaj koji nešto traži da bi održao sporazum, nego ga, zajedno s još 17 ljudi raskida. Ako se nismo ponašali sukladno Statutu, što je onda sa svima ostalima? Onda je sve trebalo sankcionirati", rekao je Gotovac te dodao da je on čovjek koji će se uvijek maknuti kada nekome nije poželjan.

Na pitanje razmatra li ulazak u drugu stranku, Gotovac je izjavio da nije osoba koja mijenja opredjeljenja.