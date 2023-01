Ivo Peroš, konzultant za poslove s naftom i prirodnim plinom, smatra da je Petrol u pravu kada je riječ o naknadama za biokomponente u gorivu, odnosno ograničavanju trgovačkih marži u maloprodaji naftnih derivata. Smatra i da bi država trebala manje intervenirati u cijene goriva, s obzirom na pad cijena nafte u zadnje vrijeme.

"Država traži da se drugi odriču, a sama nije spremna odreći se gotovo ničega", kazao je Peroš za Novi list.

Zašto je baš sada remont u riječkoj rafineriji?

Petrol je prošloga tjedna na sat vremena zatvorio svoje benzinske crpke, prosvjedujući tako zbog Vladinog ograničavanja trgovačkih marži u maloprodaji goriva, tražeći liberalizaciju marži, ali i prijeteći obustavom maloprodaje naftnih derivata. To se događa u vrijeme kada je proizvodnja u riječkoj rafineriji zbog modernizacije obustavljena na pet mjeseci. Peroš kaže da obustave proizvodnje u trenutnoj energetskoj krizi nije smjelo biti.

"Odluku o obustavi proizvodnje u Rijeci donio je MOL, a ne Ina. Proizvodnja u Rijeci se ne zaustavlja zbog remonta niti izgradnje koking postrojenja, nego zbog ograničenih potreba tržišta. Vidimo već godinama isti model, MOL-ove rafinerije rade punim kapacitetom, a Inina u Rijeci onoliko koliko je potrebno da se pokrije razlika koju one ne mogu proizvesti pa se prekidi pravdaju remontima i modernizacijom. Ovu obustavu proizvodnje trebao je riješiti ministar gospodarstva Davor Filipović", kazao je Peroš za Novi list.

Petrol napravio presedan, ali nije prekršio zakon

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić u ponedjeljak je neizravno priznao da je Petrol u prva dva dana ove godine, do stupanja na snagu nove Uredbe o smanjenju trošarina, postupao u skladu sa zakonom, podigavši cijene za iznos razlike između trošarina prije Vladina smanjenja i onog koji se donosi redovitim uredbama, s ciljem regulacije cijena goriva.

"Donesena je uredba u kojoj je jasno fiksirana cijena na 3,86 lipa. Onda svakih 15 dana ide uredba koja spušta tu trošarinu. Dosad se uvijek događalo da u slučaju intermezza od dan ili dva distributeri nisu podizali tu cijenu. U ovom slučaju Petrol je to napravio i nismo presretni zbog toga. Ostali nisu, a jasno je to da od sutra moraju vratiti cijene onamo gdje i svi ostali. Na cijene koje sam izdiktirao. Taj se period mora dogoditi svakih 90 dana zbog Zakona o nafti i naftnim derivatima, kada moramo dati pauzu od jedan dan. Jasno, ovdje se išlo na to da se temeljna uredba donese na iznos koji je stvaran, a da se svakih 15 dana spušta kako bi ustvari cijena goriva bila jeftinija za dvije do dvije i pol kune", rekao je Milatić.

Vlada je, na sjednici održanoj 29. prosinca prošle godine, smanjila i naknade za neumiješavanje biogoriva u naftne derivate, što je bio i jedan od glavnih prigovora Petrola na ograničavanje marže u Hrvatskoj, u usporedbi sa Slovenijom.