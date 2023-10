Nakon što je Italija suspendirala šengenski režim i ponovno uvela granični nadzor prema Sloveniji, Slovenija je nja isti način vratila nadzor i na granice s Hrvatskom i Mađarskom. Državni tajnik u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Slovenije, Vojko Volk, rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno da je ta odluka bila teška, ali neminovna.

"Slovenska je vlada još u ožujku razmatrala stanje u Europi, nakon što je Austrija osam godina produžavala nadzor Sloveniji. Mi s Austrijom nemamo Schengen već 8 godina i bio je dogovor, da ako Italija uvede isti nadzor koji radi Austrija, da Slovenija neće imati izbora nego da isto učini Hrvatskoj", rekao je.

'Razlog za zatvaranje granica je terorizam'

Odluku je obrazložio povećanjem broja ilegalnih migracija, čak za 300 posto, ali ponajprije najnovijim strahom od terorizma u Europi.

"Odlučili smo kako ćemo s hrvatskom policijom, s hrvatskim prijateljima, to održati i tako je i bilo. No sada je došlo do novog izazova. I Italija je svoj nadzor na granici podignula zbog terorizma, a u Austriji je bilo podignut stupanj na najviši stupanj. Podignula ga je i Slovenija. Prijetnja terorizma je ozbiljna i postoji te je ovaj put razlog za zatvaranje granica terorizam", naglasio je Volk.

Dodao je da će se nastojati što manje otežati život ljudima koji žive uz granicu. Želi se targetirati samo one koji rade ilegalne radnje na granici. Slovenska kontrola, kazao je Volk, uvodi se u subotu, 21. listopada i trajat će 10 dana s mogućnošću produženja.

Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, izrazio je razumijevanje za odluku Slovenije, ali smatra da su operativne mjere, koje je je Hrvatska policija primjenjivala u suradnji sa slovenskom policijom, pokrivale i taj segment.

"Ova odluka talijanske vlade pa posljedično i slovenske, dovodi do toga da su oni objavili kako će to biti 12 graničnih prijelaza za međunarodni promet, odnosno prijelaza na kojima će se dozvoljavati promet državljanima trećih zemalja i ostalih graničnih prijelaza koji će biti dozvoljeni državljanima EU. Na tih 12 graničnih prijelaza slovenska će policija biti stalno nazočna i na neki način profilirati one putnike za koje smatraju da su im operativni", kazao je Ničeno.

'Teroristi su već odavno u Europi'

Ante Letica iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba kazao je, pak, da se radi o normalnoj mjeri koja, s jedne strane, može služiti kao filter, a s druge kao preventivna mjera.

"Međutim, ta mjera kao takva ne može i neće spriječiti ilegalne migracije, neće spriječiti ni terorizam. Ona će u jednom kumulativnom nizu dati doprinos tome, ali glavne mjere u ovom području su sigurnost obavještajnih službi i suradnja svih sastavnica domovinske odnosno nacionalne sigurnosti po tim pitanjima", rekao je Letica.

U HRT-ovom Otvorenom gostovao je i voni analitičar Marinko Ogorec, koji smatra da odluka o posebnom nadzoru granice dolazi prekasno.

"Ova mjera neće imati nikakvog utjecaja na sprječavanje terorizma iz prostog razloga što su teroristi već odavno u Europi. Oni su u Europi odavno prije svega zato što Europska unija i pojedine zapadne zemlje imaju pogrešan pristup prema ilegalnim migracijama. To je u konačnici dovelo do toga da se sada jedan veliki dio problematičnih osoba, radikaliziranih ljudi, nalazi u Europskoj uniji. Samo se čeka kada će se aktivirati, kada će krenuti u svoje terorističke aktivnosti", upozorio je Ogorec.

Na pitanje što stoji iza terorističkih napada na sjeveru Francuske i u Bruxellesu, Ogorec reče da su počinitelji bili radikalizirani ljudi koji su imali određene zadaće.

"Radi ilegalnih migracija, veliki dio zapadne Europe je destabiliziran. Najbolji primjer je Švedska, koja je bila primjer uljuđene zemlje s visokim standardom i potpunom sigurnošću. Sada tamo vojska pokušava napraviti red na ulicama", ustvrdio je Ogorec.

'Ne smijemo pokazati strah jer on nije dobar'

On smatra da su potrebne preventivne mjere kako bi se spriječila ozbiljnija eskalacija terorizma, a također kaže da će, u slučaju izraelske kopnene invazije na pojas Gaze doći do ozbiljnih eskalacija tog sukoba.

Letica je, pak, rekao kako se radi o drugoj ili trećoj generaciji migranata koji žive u getoima gdje imaju svoje zakone i ne poštuju zakone zemalja u kojima žive. Također smatra kako su oni pogodna meta za radikalne elemente koji ih regrutiraju za terorističke akcije.

"Povećava se rizik od terorističkih akcija, ne smijemo biti naivni već budni i oprezni. Ne smijemo pokazati strah jer on nije dobar. Teroristi su u jednom dijelu uspjeli jer strah nije dobar i ako se povedemo za time jer je teroristima jedan od ciljeva izazivanje panike i nesigurnosti", naglasio je Letica.

Načelnik Uprave za granicu, Zoran Ničeno, kazao je kako je Hrvatska izuzetno uspješna u europskim razmjerima po otkrivanju krijumčarskih mreža.

"Ove godine smo uhvatili 1041 krijumčara, što je 60 posto više nego prošle godine", kazao je i dodao da Hrvatska ne dočekuje nespremno ilegalne migracije, ali ni potencijalnu prijetnju terorizmom.

