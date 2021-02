NAĐI KAŽE DA NEMA PRAVOG PROTUKANDIDATA ZA GRAD ZAGREB: ‘Kandidat HDZ-a je tu zato što ga moraju imati’

Što se HDZ-ova kandidata tiče, Nađi je rekao da ne zna kakvog bi oni kandidata mogli ponuditi, “nakon što su podržavali strašne politike Milana Bandića”

Kandidat za gradonačelnika Zagreba, Davor Nađi, komentirao je kampanju za predstojeće lokalne izbore.

“Kandidata ima velik broj i to je dobro. Pravog protukandidata nemam, velik broj njih se zalaže za izrazito lijeve politike i u programskom smislu konkurencije mislim da nemam. Mi smo politički centar, zalažemo se za liberalnije politike od svih stranaka, mi smo za to da ljudi na sebe ipak preuzmu odgovornosti, da im se ostavi novac, a ne uzima i za podršku smo poduzetničkom sektoru”, rekao je Nađi za N1.

“Od Vesne Škare Ožbolt još uvijek nisam čuo bilo kakve politike koje bi se mogle svrstati u neki centar”, rekao je o svojoj protukandidatkinji.

‘Kandidat HDZ-a je tu zato što ga moraju imati’

Što se HDZ-ova kandidata tiče, rekao je da ne zna kakvog bi oni kandidata mogli ponuditi, “nakon što su podržavali strašne politike Milana Bandića”.

“Kandidat HDZ-a je tu zato što ga moraju imati, nakon što su doživjeli nacionalnu sramotu od gospodina Damira Vanđelića, koji ih je otkačio kao da su mala strančica s ruba političkog spektra. Vidi se koliko je HDZ tu siromašan”, rekao je Nađi.

“HDZ u svakom svom potezu pokaže da se bez njih u ovoj državi ništa ne može raditi i da će to napraviti i na primjeru Vanđelića i to će se vidjeti tako što on neće dugo biti na obnovi, isto kao ni u nadzornom odboru Ine”, rekao je Nađi.