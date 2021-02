NAČELNIK STOŽERA DUBROVAČKE-NERETVANSKE ŽUPANIJE: ‘Zatražit ćemo da se terase ne otvaraju’

“Glavni izvor širenja virusa su upravo obiteljska druženja, sigurno da je tome pridonijelo i hladnije vrijeme koje smo imali u proteklih desetak dana”, rekao je Joško Cebalo

Zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije i Načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo rekao je u četvrtak kako će ta županija tražiti da se kafići ne otvaraju.

“Županijski stožeri civilne zaštite mogu zatražiti od Nacionalnog stožera donošenje određenih mjera s tim da te mjere moraju biti strože. Nažalost epidemiološka situacija na našem području, prvenstveno se to odnosi na područje Općine Konavle, Općine Župa Dubrovačka i Grada Dubrovnika, nije povoljna. Mi smo jutros imali i sjednicu stožera i jedan od zaključaka je da ćemo od Nacionalnog stožera zatražiti strože mjere odnosno da se terase ugostiteljskih objekata od ponedjeljka 1. ožujka ne otvaraju.”

Druženja su glavni izvor širenja zaraze

“Od samih početaka apeliramo na sve naše sugrađane da se pridržavamo svih mjera koje su na snazi, a znamo da je prije nekoliko dana data mogućnost tzv. Coffe to go. U tom trenutku smo mi to kao Županijski stožer takvu odluku i pozdravili, međutim imamo činjenicu da je epidemiološka situacija u naglom pogoršanju u proteklih dana i apel prema svim stanovnicima da koriste sve ono što im je na raspolaganju, međutim da se pridržavaju svih mjera, da izbjegavaju veća grupiranja, veća druženja, jer nažalost, prvenstveno se to odnosi na Općinu Konavle, imamo činjenicu, a to smo vidjeli iz epidemiološke obrade svih novopozitivnih slučajeva da je glavni izvor širenja virusa upravo ta druženja, obiteljska druženja, sigurno da je tome pridonijelo i hladnije vrijeme koje smo imali u proteklih desetak dana, tako da evo apel prema svima da se suzdržavaju od većih okupljanja.”

Kaže kako su ove općine povezane te kako iz tog razloga ne bi bilo pametno neotvaranje terasa kafića ograničiti samo na te općine. Kaže kako je sve ovo bitno kako bi dočekali ljeto i pripremili se za što bolju turističku sezonu.

Masovno cijepljenje kreće sljedeći tjedan

Cebalo je zaključio kako će za vikend imati vremena zatražiti određene mjere za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Gradonačelnik Mato Franković je najavio masovno cijepljenje tijekom sljedećeg tjedna. Cebalo kaže kako su sve raspoložive doze cjepiva dostavljene po obiteljskim ordinacijama te kako se građani cijepe kod svojih liječnika:

“Za subotu je najavljeno masovnije cijepljenje na području Grada Metkovića gdje će biti 400-tinjak naših sugrađana cijepljeno na takav način. Mi ćemo također sljedeći tjedan imati sastanak s predstavnicima Grada Dubrovnika, Doma zdravlja Dubrovnik, jedan od prijedloga je da u trenutku kada dobijemo veće količine cjepiva organiziramo takvo masovno cijepljenje u sportskoj dvorani.”

