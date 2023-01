U srijedu na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku.

Na kopnu pretežno oblačno uz rijetku i slabu oborinu, u nizinama većinom kišu, a u visinskim predjelima snijeg.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, prognoza je DHMZ-a.

Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 13 °C.

Vrijeme u četvrtak

Na kopnu oblačno, mjestimice uz slab snijeg ili susnježicu.

Na Jadranu promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, a slabu oborinu podno Velebita. U drugom djelu dana postupno naoblačenje s juga i porast vjerojatnosti za pljuskove na jugu Dalmacije.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11 °C.

DHMZ upozorenja

DHMZ je za srijedu izdao narančasto upozorenje za Velebitski kanal. Za četvrtak je izdano crveno upozorenje za Velebitski kanal, a za Kvarner narančasto upozorenje.

HAK: Mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. U Gorskom kotaru i Lici otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog vjetra dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica otvorena je samo za osobna vozila.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru (Čabar, Vrbovsko, Delnice, Gornje Jelenje); LC Brod Moravice-Vele Drage-Razdrto zatvorena za sav promet.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, podsjeća HAK.