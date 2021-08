Bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka između 27 i 32 stupnja Celzija, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Mjestimice kiša ili poneki pljusak praćen grmljavinom, ponajprije u sjevernim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima, na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru.

Vjetar većinom slab, ponegdje na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu prema večeri jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzija.

Nestabilno

U prvi tjedan kolovoza ušli smo uz osjetno svježije vrijeme. Lakše se diše, sve pod utjecajem frontalnih sustava koji su doveli hladniji zrak sa sjevera. Zbog strujanja s jugozapada i nešto sniženog tlaka zraka i danas ostaje nestabilno, javlja Željka Pogačić za Vijesti.hr RTL-a.

Na kopnu i sjevernom Jadranu iz tamnijih i gustih oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, većinom u Istri uz grmljavinu. Vjetar će biti slab jugozapadni, na sjevernom Jadranu i zapadni.

Drugi dio dana će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj proteći uz pretežno sunčano vrijeme. Uz povremeno više oblaka moguć je poneki pljusak, vjerojatnije u područjima prema Sloveniji, kasnije navečer i u Međimurju. Uz slab jugozapadnjak, bit će malo toplije nego jučer, ali ostajemo ispod 30°C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će popodne biti uglavnom sunčano. Sredinom dana je uglavnom samo u slavonskom gorju vjerojatan poneki kratkotrajan pljusak. Uz slab vjetar, temperatura će biti oko 28 °C.

U srednjoj i južnoj Dalmaciji je poslijepodne, uz prolazno više oblaka koji će stizati iz smjera mora, moguć poneki pljusak. No, do večeri će se i tamo sasvim razvedriti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni ili južni vjetar, a temperatura će biti nešto niža od današnje, maksimalno do 32 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju popodne najviše oblaka. U Istri su od sredine dana mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i pojačanim vjetrom. Prema večeri očekuje se razvedravanje. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, a temperatura će biti ugodna: od 26 °C do 29 °C, u gorju do 26 °C.

Do kraja tjedna na kopnu i moru

Nakon sunčane i vruće srijede, u četvrtak, na državni praznik, stiže novo jače naoblačenje uz pljuskove, čini se u većinu kopnenih predjela. Pritom će opet osvježiti, no nakratko jer se za vikend uz južinu vraćamo trideseticama.

Niz vrućih dana i vrlo toplih noći na moru bit će prekinut u četvrtak kišom, lokalno izraženijim grmljavinskim pljuskovima. Za vikend se vraćamo ljetnom režimu.

Nakon vrućeg srpnja, kolovoz je donio umjerenije temperature, u unutrašnjosti čak i ispodprosječne za ovaj dio godine. Mnogi su mogli dobro udahnuti, a moći će i sutra uz biometeorološki povoljnije vrijeme do prethodnih dana i tjedana.