MRZILAČKI GRAFITI OSVANULI U SPLITU: ‘Ubi Srbina’, ‘Mrzin pandure’ i ‘Novinari crvi’ uz neonacistički broj

Netko je u Splitu ispisao grafite mržnje ‘Ubi Srbina’, ‘Novinari crvi’ i ‘Mrzin pandure’

U Splitu se pojavili novi grafiti koji izražavju mržnju prema Srbima, novinarima i policiji. Naime, najnoviji natpisi “Ubi Srbina”, “Novinari crvi” te “Mrzin pandure” nastali su jutros na Mertojaku, piše Slobodna Dalmacija.

“Jutros su osvanuli novi stravični grafiti u Doverskoj ulici odmah ispod službenih prostorija Kotara. Šokiran sam količinom mržnje i netolerancije kojima jedna manja šačica naših sugrađana terorizira sve nas. Kakvim su to porukama izložena naša djeca koja se tu svakodnevno igraju?”, upitao se jedan čitatelj Slobodne Dalmacije kojoj je poslao i fotografije natpisa.

Broj neonacista

Također, uz natpis “novinari crvi” nalaze se i brojevi “1488” koji koriste neonacisti. Broj 14 označava slogan od četrnaest riječi na engleskom jeziku: “We must secure the existence of our people and a future for white children” (Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu). Broj 88 označava izraz “Heil Hitler”, piše Slobodna Dalmacija.