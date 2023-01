U tijeku je proces mirenja kada je u pitanju štrajk radnika Čistoće, a sindikalist Kleinberger upozorio je kako "gori" u većini podružnica Holdinga te da je moguć generalni štrajk.

"Mislim da je dobro da su predstavnici radnika konačno bili na razgovoru jer ne možete pregovarati s dvije tisuće radnika, pogotovo ako se ti zahtjevi mijenjaju iz dana u dan. Dogovor je da će se 5 od 11 zahtjeva odmah prihvatiti, čim se krene s odvozom, dok će se o ostalima pregovarati", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem Dnevniku HRT-a komentirajući štrajk radnika Čistoće.

"Ovo je nezakoniti štrajk, u tome se slažu svi stručnjaci i sindikati. Ono što je nama problematično jest do da smo za razliku od prošle vlasti poštivali kolektivni ugovor u cijelosti, niti jedan dan plaća nije zakasnila, ni bilo koja druga naknada za skoro 8000 radnika Holdinga. To je jako bitno istaknuti. Prošla vlast nije poštivala kolektivni ugovor, a nije bilo štrajka. Zašto? To morate pitati radnike i sindikate", dodao je Tomašević.

Povećanje plaća

Tomašević je rekao da je jednostranom odlukom Uprave za 13 posto povećana plaća radnicima koji imaju najniže plaće.

"Sindikati su tražili linearno povećanje plaća svima u jednakom postotku. Ovo je sad ključna situacija, ne radi se samo o Čistoći. Ako možete imati nezakoniti štrajk, ja ne znam da se to ikada u Hrvatskoj dogodilo - nenajavljeni štrajk koji ide unedogled unatoč tome što se poštuje kolektivni ugovor i što su jednostrano povećane plaće", rekao je Tomašević te zamolio građane za strpljenje jer vjeruje da će se stvar brzo riješiti.

Naglasio je da se ovdje ne radi o dječjoj igri te da svi trebaju biti razumni. Tvrdi da će oni sve brojke staviti na stol. "Razgovarat ćemo koji su troškovi rada. Holding u srpnju mora platiti stare dugove za obveznicu koju je bivši gradonačelnik potrošio od 2,3 milijarde kuna koje odjednom stižu na naplatu. Mi ne možemo vratiti taj dug bez izdavanja obveznica u istom tom iznosu, znači samo odgodom plaćanja tog duga, ako se troškovi Holdinga ne stave pod kontrolu. Ovi zahtjevi na razini Čistoće su nešto manje od 80 milijuna kuna, kada bi se preslikali na cijeli Holding onda su na 140 milijuna kuna više godišnje nego smo planirali", rekao je Tomašević dodajući da taj novac nemaju.

Upozorio je da to ugrožava opstojnost Holdinga koji je bio na rubu bankrota kad je on preuzeo vlast. "Ako Holding ide u stečaj, onda Grad više ne upravlja Holdingom kao vlasnik, nego stečajni upravitelj. To nije prijetnja. Ja sam bio taj koji se s radnicima borio protiv privatizacije 2013. kada je bivši gradonačelnik to htio napraviti. Vjerujem da ni radnici to ne žele jer znaju, ako dođe do privatizacije, da će se pogoršati uvjeti rada".

Nema razloga za štrajk?

Tomašević je rekao da je prethodna vlast upošljavala agencijske radnike koji nisu imali nikakva prava. "Mi smo im dali ugovore o radu jer zaslužuju. Mi smo uprava koja želi unaprjeđivati radnička prava i to cijelo vrijeme radimo, zato mislim da nema razloga za štrajk", poručio je.

Kazao je da je iz sadašnje perspektive očito da je sankcija bila preteška. "S druge strane imate građane koji su frustrirani jer odvajaju i onda vide radnike koji stavljaju otpad u jedan kamion. Naravno da to potkopava sistem. I ostali radnici Čistoće su rekli da su ta trojica radnika pogriješili, ali da je sankcija bila preteška. Mogu razumjeti da su se ostali solidarizirali s tim radnicima. Ne možemo imati situaciju da je jedan dan jedan zahtjev, drugi 11 zahtjeva, je li treći dan 22 zahtjeva? Sindikat kaže da ne organizira štrajk, a onda pregovara s nama. Poanta je predstavlja li sindikat te radnike ili ne?", kazao je gradonačelnik.

Na pitanje trebaju li građani strahovati od poskupljenja, Tomašević je rekao kako je za neke odvoz otpada pojeftinio. "Kako Holding ili Čistoća može doći do prihoda? Grad Zagreb ne može subvencionirati Čistoću iz proračuna. Moramo naći balans između onoga što građani mogu platiti i onoga što radnici zaslužuju. Ja bih im dao triput veću plaću da mogu. Mi smo 700 otkaza u administraciji Holdinga morali podijeliti da Holding ne ode u bankrot", rekao je Tomašević za HRT.