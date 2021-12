Nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Suverenista i bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro govorio je u stanju u Bosni i Hercegovini za koje je rekao kako mu se ne sviđa.

"Imamo staru narodnu koja kaže 'igra medo kod komšije'. Čini mi se da živimo u zemlji gdje vanjska politika nije toliko veliki prioritet. Političari se njome ne bave jer se time ne dobivaju izbori. A trebali bi jer je bitna, posebice geostrateški položaj Hrvatske je takav da bi se trebali baviti i slušati stvari. Sve što se događa je žalosna priča za Hrvate u BiH. S druge strane imamo neke međunarodne obveze, Dayton je potpisan, usudio bih se reći da su Hrvati u BiH najlošije prošli po Daytonu i mislim da bi se trebao mijenjati. Mislim da su sve strane spremne za to, ali svaka gleda svoje. No svi vidimo da hrvatska komponenta nema jednakopravnost kao druge dvije.

Mislim da bismo trebali tražiti koliko i drugi. BiH bez Hrvata ne može biti ono što BiH jest. Milorad Dodik definitivno ne doprinosi svojim ponašanjem. Iako mi se čini da nekad bolje zastupa interese hrvatskog naroda nego Čović. On to ne radi jer je to njegov interes nego je ovo kolaterala njegovog interesa", rekao je Škoro.

O Milanoviću: 'Uživio se u svoju ulogu'

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića i tragediju obitelji Zec.

"Jako se uživio u svoju ulogu. Nekad je govorio da je predsjednik fikus, no ne ponaša se tako, ponaša se kao da želi biti svakom loncu poklopac. Voli o svemu filozofirati, razmišljati, izgovarati o stvarima koje nemaju puno veze s realnim životom jer i kad je bio u realnom sektoru, bio je neuspješan..."

"Obitelj Zec žrtva je nesretnog i ružnog vremena koje je nastalo kao posljedica srbočetničke agresije na Hrvatsku. To je faktografija. Meni je žao svih žrtava pa i te. Ne ponovilo se. Milanović je pokušao, govore mnogi, relativizirati priču, no žrtva je žrtva, treba se prema svakoj odnositi s pijetetom. Kad sam rekao da bih pomilovao Tomislava Merčepa, sukladno svim zakonima, propisima, kad netko ispunjava uvjete za nešto, to mu treba omogućiti.

Zna se procedura kako dolazi do pomilovanja. Ubojice nisu de facto i de jure kvalitetno i sustavno progonjeni i nije slučaj riješen na način da možemo kazati da je došlo do zadovoljenja pravdi. I ne možemo reći da je Hrvatska učinila sve što je mogla. Nažalost živimo u vremenu u kojem takve stvari nismo uspjeli riješit. Sudstvo je pod jako velikim utjecajem politike", kazao je.

Komentirao Zekanovića i Tomaševića

Osvrnuo se i na istup Hrvoja Zekanovića koji je zbog poziva na cijepljenje i kritiziranje desnice zbog antivakserstva smijenjen s pozicije šefa Kluba Suverenista.

"Zekanović je osebujna osoba na hrvatskoj političkoj sceni. Mislim da je to njegov stav, to je on. Ja sam ga nazvao i rekao mu ‘bravo, to si ti’. Iako se ne slažem s nekim stvarima koje je izgovorio", rekao je Škoro.

Komentirao je i probleme s kojima se suočava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Ja bih sigurno to bolje napravio, on nema upravljačkog iskustva. Matematika ga demantira. Mjera roditelj-odgojitelj je iz bezbroj razloga potrebna Hrvatskoj, hoćete iz demografskih, socijoloških, psiholoških, obrazovnih…", rekao je Škoro.