Nakon što je do očiju javnosti stigla amaterska snimka iz 2014. godine na kojoj vidimo i čujemo Miroslava Škoru, pjevača i sadašnjeg šefa Domovinskog pokreta, kako pjeva tadašnjem, danas pokojnome gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću i njegovom društvu, sam Škoro je danas na televiziji N1 objašnjavao okolnosti u kojima se to tada dogodilo.

Inače, tu je snimku 2014. godine na Facebooku objavio Bandićev suradnik Denis Mohenski poznat kao "kralj Adventa", odnosno čovjek kojeg se pitalo za dodjele adventskih kućica u Zagrebu, a koji je uhićen ovoga tjedna u razgranatoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u Zagrebu. Inače, Škorin nastup je i snimljen u bistrou čiji je vlasnik Mohenski.

'Ako ne pjevam ispadam bezobrazan i bahat'

"Kada je riječ o ovom konkretnom slučaju – najvažnije je reći kada se gleda kronologija – nema u Hrvatskoj osobe koja je uhićena ili će biti uhićena, a da sa mnom nema barem fotografiju ili neki mali video. Ja se bavim takvim poslom, i sinoć su mi u jednom društvu tutnuli mikrofon pod njušku i morao sam pjevati. Jer ako ne pjevam, ispadam bezobrazan i bahat. To je moj posao i ponosan sam na svoje pjesme", započeo je Škoro svoje tumačenje na N1.

Pa je nastavio: "U konkretnom slučaju – ja 2014. godine nisam imao ni vinograd ni vino, počeo sam ga proizvoditi 2015. Dakle, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ja 2019. godine uzeti adventsku kućicu – koju nisam dobio nego sam ju platio. Ne znam, tog gospodina (Mohenskog nap.a) možda sam u životu vidio kao i mnoge druge ljude, ali nikad s njim nisam popio kavu, nisam s njim ručao niti bilo što dogovarao. Gospodina Bandića sam znao, njega su svi znali jer je bio gradonačelnik 20 godina", kazao je.

'Možda sam za susjednim stolom jeo ćevape'

"Ne sjećam se jesam li u konkretnom slučaju možda za susjednim stolom jeo ćevape, pa su me oni pozvali da nešto otpjevam. Vrlo je ružno to stavljati u taj kontekst (istraga nap a.) jer je puno javnih osoba imalo adventske kućice, i Maja Šuput itd. Svi smo mi te kućice platili. Taj model nismo mi smislili, nego netko u Gradu, drago mi je da se vode takvi procesi jer je taj posao s kućicama bio vrlo netransparentan, vrlo skup i pod vrlo čudnim uvjetima su se stvari događale. I to na način da si ti morao poslije toga ispoštovati hrpu njihovih nebuloza od nabavke robe i nadalje", kazao je Škoro.

Kućicu na zagrebačkom Adventu imao je, kaže, samo 2018. i 2019. godine jer je ondje htio promovirati svoje vino. Požalio se i na to što u svojoj 59. godini "stalno nešto mora demantirati i s nekim ići na sud".

"Nema problema ići ću na sud i dobivati sporove, ali po meni je to nepotrebno jer kronološki ne štima. Te 2014. niti sam imao vinograd niti sam znao da ću 2019. imati kućicu", kazao je te dodao da ne zna ni gdje je pjevao prije mjesec dana.