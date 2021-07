Mirela Holy smatra kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pod velikom paskom javnosti te ističe kako je to očekivano. Osvrnula se i na prve poteze nove zagrebačke vlasti.

"Jedan dio problema je vezan uz to što su se oni previše opustili i nisu dovoljno pazili na poteze za koje su mogli očekivati da će biti izloženi kritikama. U seciranju njihovih postupaka se primjenjuju dvostruki kriteriji", rekla je Holy za N1 o tome što je pošlo krivo kod novog gradonačelnika.

"Moj je dojam, kad je riječ o Možemo!, da će se primjenjivati takva pravila i oni moraju biti oprezni i ne dovoditi se u takve situacije", rekla je.

'HDZ bi se trebao pokriti preko ušiju...'

Komentirala je i navode HDZ-ova kandidata da je nova vlast u prvih 30 dana bila gora od Bandića.

"HDZ bi se trebao pokriti preko ušiju i šutjeti cijeli mandat jer oni su asistirali Bandiću. Meni nije jasno zašto tek sad sve te afere izlaze van. Malo gadljivo djeluje da se čekalo da čovjek umre. Moj je dojam da tu ima i puno gorih stvari, ovo je varijanta kruha i igara, da se zabavi narod i da izgleda da DORH nešto radi. Tko zna hoće li oni pravi igrači ikada doći na red da budu procesuirani", rekla je Holy.

"Kad represivni aparat funkcionira na ovaj način, jer ovo nije jedini slučaj, takav je slučaj bio i s Janafom. Jedno vrijeme je i predsjednik države upao u mjere", podsjetila je bivša ministrica.

"Ne vidim ništa sporno u tome da kad dobijete povjerenje građana i provedete svoj program. Ne možete to učiniti s ljudima iz HDZ-a i pročelnicima Milana Bandića. Ali onda budete iskreni u kampanji i ne dajete obećanja koja ne možete ispuniti", rekla je.

'Donatorima se ne bi trebalo pogodovati'

Holy smatra kako bi bilo bolje da kandidati koji su donirali stranci ne ulaze u različita vijeća i odbore, a potom je i kritizirala Povjerenstvo. "Ako je suditi po dosadašnjim slučajevima, kad smo imali slučaj HDZ-a, Povjerenstvo je zauzimalo stav da nije bilo sukoba interesa. Očekujem da i sad zauzmu takav stav. Svi bi se trebali izuzimati od toga da se donatorima na bilo koji način pogoduje", rekla je.

Potom se osvrnula na financijsko stanje u gradu. "Ne postoje izvori sredstava koji mogu pokrivati sve što Grad mora isplaćivati. Bojim se da neće imati nikakvog drugog prostora osim prodaje gradske imovine”, smatra.

Problem otpada u Zagrebu

Upitana može li se u Zagrebu napraviti ušteda kod zbrinjavanja otpada, Holy je rekla kako smatra da su u kampanji svi bili populistički nastrojeni i nitko nije dao konkretan odgovore gdje bi se smjestio centar gospodarenja otpadom. "Jedina logična lokacija je Jakuševac, ali ga treba sanirati do kraja", rekla je, dodajući da je problem što se na Jakuševac i dalje odvozi neselektiran otpad.

"Prema direktivama EU-a nije zabranjeno odlagati otpad na odlagališta, nego on mora biti inertiziran prije odlaganja", rekla je te dodala kako to nije slučaj s Jakuševcem. Smatra kako se način razmišljanja o otpadu mora u potpunosti promijeniti. Holy je dodala i kako je kao ministrica htjela promijeniti zakon o otpadu, no on nije nikada ugledao svjetlo dana jer nije odgovarao interesnim lobijima.

“Vi ne možete poništiti koncesije i ugovorne obveze koje imate. Vi morate čekati da one isteknu. Kad bi se išlo nasilno raskinuti te ugovore bez pravnog okvira, to bi bilo pogrešno. Treba čekati da to istekne i graditi infrastrukturu", rekla je te dodala kako je čudi što ljudi u Gradu i državi ne prepoznaju javni interes u rješavanju pitanja otpadom. "Nije odgovornost na Pripuzu, u interesu je države i grada, ne postoji razlog zašto grad i gradske tvrtke ne bi razvile taj dio posla", rekla je.

Na kraju se osvrnula i na slučaj tigra na trajektu Jadrolinije. "Radi se o ugroženoj visokorizičnoj životinji. On se ne smije držati, to spada u krijumčarenje životinja. ne možete imati kao privatni vlasnik tigra. Nevjerojatno mi je da inspekcija zaštite prirode nije reagirala na ovaj slučaj", zaključila je.