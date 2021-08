Ministarstvu zdravstva omakao se jedan informatički gaf. Naime, Jutarnji list piše da danas korisnici cijeli dan nisu mogli online izvaditi covid potvrde, a sve to dogodilo se jer Ministarstvo zdravstva nije produžilo korištenje stare domene mzss.hr na koju su usmjerene ostale domene iz sustava.

Korisnike je u sustavu e-građanin dočekala poruka da je "zbog tehničkih poteškoća i nedostupnosti registara zdravstvenog sustava onemogućeno izdavanje EU digitalnih COVID potvrda".

Jutarnji neslužbeno doznaje da domenu mzss.hr, koja je funkcionirala dok se ministarstvo još zvalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a na koju su onda usmjerene sve ostale postojeće domene iz zdravstvenog sustava, poput zdravlja.hr i miz.hr, kupila je jedna bugarska tvrtka i odmah je ponudila na prodaju.

Ministar tvrdi da su problemi trajali sat vremena

Ministarstvo zdravstva nije platilo korištenje te domene i ona je automatski bila raspoloživa za prodaju. U međuvremenu je domena prodana i jednoj kanadskoj tvrtki, pa se nisu mogli povući podaci iz zdravstvenih registara.

"U periodu od sat vremena bilo je poteškoća s poslužiteljem domenskih imena (DNS) koje su sada otklonjene te je registar zdravstvenog sustava ponovno dostupan za izdavanje EU digitalnih potvrda", rekao je ministar Beroš, no navodno sustav nije radio od jutra, a problemi su otklonjeni tek u popodnevnim satima, nešto prije 16 sati.

Inače, za ovaj posao Ministarstvu zdravstva nadležna je tvrtka Comping. Iz Carneta je Jutarnjem potvrđeno da je Ministarstvo ostalo bez domene mzss.hr i da je njen novi vlasnik bugarska tvrtka Tool Domains iz Sofije.

Obrisan bivši vlasnik

U CARNetu, koji upravlja hrvatskim.hr domenama nam kažu da je 7. kolovoza tvrtka Tool Domains legalno kupila domenu mzss.hr.

"Domena mzss.hr je 7. kolovoza istekla, obrisan je bivši vlasnik i ponuđena je na prodaju. CARNet svakog vlasnika .hr domene službeno obavještava 30 dana prije isteka domene da je obnovi. To radi i 15 dana prije i na dan isteka. Zašto to bivši vlasnik mzss.hr nije napravio, mi u to ne ulazimo", rekli su u CARNetu.