MINISTAR PRAVOSUĐA O SLUČAJU DARUVARCA: ‘Ako treba napravit ćemo i novi Zakon’

Ministar Bonjaković najavio je izmjene Zakona o kaznenom postupku nakon što je slučaj Daruvarac izazvao bijes javnosti

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio je gostujući u RTL Danas kako će se ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku kako bi se izbjeglo ponavljanje “slučaja Daruvarac” koji je zaprepastio hrvatsku javnost.

Podsjećamo, Darko Kovačević, poznat i kao Daruvarac, izašao je na slobodu nakon šest mjeseci pritvora zbog brutalnog napada na 18-godišnjakinju zbog zakonodavnih propisa.

DARUVARAC SE POŽALIO DA JE CIJELA DRŽAVA PROTIV NJEGA: ‘Nisam psihopat i monstrum kakvim me se prikazuje’

Ovo je nešto novo

“Ovo će biti devete izmjene i mnoge od njih su posljedica implementacije europskih direktiva koje smo obvezne implementirati. Analizirat ćemo sve što se dogodilo u nekoliko predmeta. Ako treba napravit ćemo nakon ovog i novi Zakon, jer kad je bilo 9 izmjena treba podvući crtu i vidjeti što je ostalo, što treba kodificirati ili dodati”, smatra ministar, javlja RTL.

“U prvom kvartalu ćemo vidjeti za ovakve stvari koje s use dogodile da pokušamo barem te dvojbene stvari izregulirati. Moram reći, to je jedan novi sustav gdje se nama čini da je to lako, ali desecima godina smo imali jedan tip kaznenog postupka, ovo je nešto novo”, kazao je Bošnjaković.

BIZARAN DETALJ SPASIO MANIJAKA: Daruvarac je u trenutku napada na djevojku japanke ostavio pored sebe i zato je danas izašao na slobodu?

Procjena onih na terenu

Nakon što je na sud doveden u lancima mladić iz Viškova koji je zbog napada na djevojku prekršajno prijavljen za narušavanje javnog reda i mira, mnogi su to ocijenili kao neprimjerenim.

“Bilo je slučaja privođenja okrviljenih u lancima. To nije pitanje reguliranja kaznenog zakona, on se time ne bavi, time se bave provedbeni propisi postupanja pravosudne policije. Tu treba odvagnuti što se dogodilo i da li to izgleda primjereno. Složio bi se sa svima koji misle da je to pretjerano, da ga se moglo lakšim mjerama dovesti na sud. To je procjena onih na terenu”, rekao je ministar Bošnjaković za RTL.