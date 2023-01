"To vam neće proći" - Vladina je to poruka trgovcima zbog rasta cijena nakon uvođenja eura. Trgovci uvjeravaju da do povećanja cijena nije došlo zbog eura, iako se čini prilično očito. Ministar gospodarstva je odlučan u zaustavljanju poskupljenja i prijeti svim opcijama: od crnih lista do inspekcija. No pitanje je što uopće može.

"Inflacija je trenutno 13,5 posto. Vidimo da se to najviše odnosi na cijene u trgovačkim lancima. Vlada je u covid krizi osigurala plaće za privatni sektor. Trgovci podižu cijene i pokušavaju prevariti građane. To im neće proći", rekao je Filipović nakon sastanka s predstavnicima trgovaca.

'A gdje su pojeftinjenja'

"Danas sam im poručio, a to poručujem svima koji konverziju žele iskoristiti na račun građana, to im neće proći. Pitao sam ih kako to da su cijene goriva pale, da mi kažu tko je od njih pojeftinio proizvode. Nitko nije odgovorio na to pitanje. Rekao sam im da je struja u Sloveniji 60 posto skuplja nego kod nas, gdje je pojeftinjenje? Nisam dobio odgovor. Očekujem da krenu smanjivati cijene, a ne stalno dizati. Dosta je te priče da je netko prije njih dizao", rekao je. "Vlada će učiniti sve, baš sve da zaštiti standard hrvatskih građana", dodao je.

Kako prenosi Danas.hr to znači da je sve na stolu, od crnih listi i pojačanog inspekcijskog nadzora do ograničavanja cijena proizvoda.

Trgovci su se prije sastanka čudili zašto su upoće pozvani. "Trgovci kao prvo nisu podigli cijene, a kao drugo zaokruživali su prema pravilima", govorio je uoči sastanka Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovaca pri HUP-u. Poslije sastanka su otišli bez riječi. .

No sudeći po reakcijama građana, lakše bi bilo nabrojati one koji 'igraju' pošteno. Kako je Andrija Mikulić rekao gostojući u RTL-u prijave građana Inspektoratu su neprestano stizale.

Trgovci naknadno reagirali

Trgovci su naknadno reagirali, tražeći od ministra da jasno imenuje krivce umjesto da proziva čitav sektor. Kažu da su samo pojedinci zloporabili prelazak na euro, a da je razlog poskupljenju inflacija i rast nabavnih cijena.

Podršku vladinoj inicijativi daje i sindikalist Krešimir Sever, ali ističe i da je trebalo reagirati ranije, a ne raditi 'u dobroj vjeri'.

U svijetu hrana pojeftinjuje već šest mjeseci

"Cijene hrane u svijetu zadnjih šest mjeseci padaju, u Hrvatskoj neprekidno rastu. U tim uvjetima sad još dizati cijene na ovaj način je bezobrazno. Nema druge nego ih oštro udariti čim god je to moguće", ističe Sever. Ipak, ostaje pitanje što je uopće moguće. Najefikasnijom se pokazalo ograničavanje cijena devet prehrambenih proizvoda, a ministar kaže da bi se lista mogla i proširiti.

No trgovci i na to imaju spreman odgovor, što se može protumačiti i kao (protu)prijetnja "Ponekad je bolje uopće ih ne imati nego snositi odgovornost za dizanje cijena", poručuju iz HUP-a.