Ministar financija Marko Primorac danas je predstavio nacrt prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit koji se upućuje u javno savjetovanje.

"Ovaj porez je prije svega namijenjen redistribuciji profita poreznih obveznika koji će u 2021. godini ostvariti razine profita koji su značajni. Cilj ovoga poreza nije kažnjavati nikoga. Smatramo da je opravdano i pravedno uvesti ovakav porez. Cilj je u ovim okolnostima, kada solidarnost treba doći do izražaja, da svatko od nas treba dati svoj doprinos, i to ne mislim samo na poduzetnike, mislim i na građane koji su pomogli. Na koga konkretno mislim? Porezni obveznici će biti najveći poduzetnici odnosno oni čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna", rekao je Primorac.

'Porezni obveznici neće biti sretni s ovime'

"Imat će stopu od 18 posto poreza na dobit o dodatan porez koji će ovisiti o razini profita u 2022. koja će biti iznad razine od 20 posto od prosjeka u zadnje četiri godine. Ako je nekome dobit rasla sto postu u odnosu na rast zadnje četiri godine, njemu će efektivna porezna stopa biti oko 30 posto poreznog opterećenja po novom izračunu. Ukupan porezni prihod bi bio dvije milijarde kuna i u ovo bi ulazilo oko 200 najvećih poduzetnika, ako gledamo podatke za 2021.", objasnio je ministar Primorac i dodao:

"Jasno je svima da je ovo jedan dodatan porez i da porezni obveznici neće biti sretni s ovime. Ako gledate porezna načela, možemo reći da on zadovoljava poreznu pravednost."

Objasnio je da se ovaj porez tiče svih pravnih osoba, a ne samo energetskog sektora.

"Kad zbrojite sve to skupa, ako je nekome dobit primjerice rasla u 2022. 50 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek, njegova efektivna stopa poreza na dobit bi bila 24 posto. Mi ćemo ih koristiti isključivo najugroženijima, dakle ne za punjenje državnog proračuna. To je jednokratan porez za 2022. godinu", dodaje ministar.

Što je inovativno u dućanima, građevini?

"Ja sam vam rekao da smo dugo razmišljali o tome, jako je teško arbitrirati oko toga što je inovativno, i kako je netko došao do velikih profita. Očito je da je došlo do značajnog porasta cijena u trgovina, imate sektor građevine, došlo je do porasta cijena zbog poremećaja u lancima, međutim te su se cijene konačno smanjile, ali u Hrvatskoj nije došlo do pada cijena u konačnom proizvodu.

Mi smo kao država pomagali svim subjektima, snižavali smo na primjer PDV, stvarali smo okruženje za sve poduzetnike u kojima im omogućavamo razvoj, svim našim naporima, od uvođenja eura, pristupanja Schengenu,, poduzetnici mogu biti uvjereni da je ova vlada predana stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetnike. Nitko nam ne može govoriti da smo protiv poduzetnika", rekao je Primorac.

Sektori pogođeni porezom

Rekao je i koji bi sektori trebali biti pogođeni ovim porezom.

"To bi bila prerađivačka industrija, uz napomenu da je u prerađivačkoj industriji i INA, sektor trgovine, građevinarstva i financijska industrija dominantno. Ima tu i tamo i netko iz drugih sektora. Turizam u 2021. godini nije bio dominantan, ali vidjet ćemo što će biti u 2022.", kazao je ministar.

Komentirao je i mjeru ograničavanja cijena devet proizvoda.

"Mjera vezana uz fiksiranje cijena proizvoda je mjera koja je prije svega iz resora ministra Filipovića. I kada je bila ta mjera donesena, on je objasnio koje su to namirnice koje građani najviše koriste. I zato je uzeto tih devet proizvoda. Ministar Filipović i dalje radi sa svojim timom, vidjet ćemo hoće li nešto trebati mijenjati."

Plenković: 'Ne radi se o kažnjavanju'

O porezu je na sjednici Vlade danas govorio i premijer Andrej Plenković.

"U javno savjetovanja šaljemo Zakon o dodatnom porezu na dobit. To znači da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Smatramo da bi ovakva vrsta poreza bila solidarni doprinos. Naglašavam, ovo je kriza koja zahtijeva da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Ne radi se o kažnjavanju onih koji su uspješni", poručio je Plenković.