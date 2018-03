MILJENIĆ NAJAVIO NOVE SVJEDOKE: ‘Pozvat ćemo Karamarka i Kujundžića pred povjerenstvo’

Nakon svjedočenja bivšeg guvernera HNB-a pred saborskim istražnim povjerenstvom za Agrokor u kojem je kazao da su ga Ivica Todorić, Tomislav Karamarko i Milan Kujundžić nagovarali na politički angažman, predsjednik povjerenstva Orsat Miljenić (SDP) najavio je da će pozvati Karamarka i Kujundžića da svjedoče pred tim tijelom.

“Očekujem i apeliram na većinu da se drže pravila koje su sami odredili, a to je kronologija. Vladimir Šeks je trebao svjedočiti o događajima devedesetih pa su to odbili, Martina Dalić bila je ministrica financija prije Slavka Linića pa su i nju odbili, kao i Antu Ramljaka i još puno drugih koje HDZ i HNS odbijaju, no, logično bi bilo i predložit ćemo da se, nakon današnjeg svjedočenja, pozovu i Karamarko i Kujundžić”, kazao je Miljenić.

ROHATINSKI DAO ISKAZ: ‘Todorić mi je ponudio dvostruko veću plaću, a Karamarko i Kujundžić su me nagovarali na politički angažman’

“Velika selidba iz Agrokora u državni sektor i natrag”

Dodao je da je shvatio da je bilo i više takvih sastanaka na kojima su Rohatinskog nagovarali oko političkog angažmana u zajedničkoj političkoj inicijativi.



“U ovom svjedočenju nekoliko je izuzetno važnih stvari, jer govori ono što svi znamo, a to je neprirodno velika selidba iz Agrokora u državni sektor i natrag, bez obzira na plaće. To je ono što je karakteriziralo tu kompaniju, i tu se ne postavlja pitanje samo zakonitosti nego i etike. Postavlja se i pitanje percepcije, jer ako postoji čitav niz bivših dužnosnika koji odlaze raditi u jednu kompaniju pa se vraćaju na dužnosti, onda vi šaljete poruku njihovim podređenima ‘nemoj to dirati’. O percepciji se treba voditi računa, a to se očito nije radilo”, ocijenio je Miljenić.

Naglasio je da ga je fascinirao podatak koji je iznio Rohatinski da mu je premijer Ivo Sanader rekao da jedan od viceguvernera ne može proći jer se zamjerio bankama.

“Ja sam uvijek mislio da bi hrvatski premijeri trebali voditi računa o interesima građana, a ne o interesima banaka, što je danas izričito rečeno. Ako je to točno, onda je to apsolutna katastrofa i to pokazuje zašto nam se sada događaju neke stvari. Iz toga proizlazi da su banke birale tko će biti viceguverneri HNB-a, što ukazuje na katastrofalno lošu politiku”, smatra Miljenić.

MOSTOVCI UHVATILI GREGURIĆA U LAŽI: ‘Pa on je na povjerenstvu mrtav-hladan lagao, evo i dokaza’

“Rohatinski je imao hrabrosti iznijeti niz podataka”

“Što se tiče političkog angažmana na koji su ga nagovarali, Rohatinski je u to vrijeme bio vrlo popularan i nije neočekivano da su ga vjerojatno i različite političke opcije vabile. Međutim, kada se u to upetlja i poduzetnik koji ima vrlo veliku ulogu u seljenju iz državnog sektora i natrag, onda to ukazuje na političku spregu”, kazao je.

Sa svjedočenjem Rohatinskog dobili smo osobu koja nema problem govoriti o onome u čemu je sudjelovala, za razliku od većine prethodnih svjedočenja u kojem su dužnosnici govorili ‘ne znam’ o najvažnijim privatizacijama u zemlji, istaknuo je.

“Onda treba razmisliti za koga su građani glasali jer će ti ljudi koji su odlučivali o sudbinama svih doći pred povjerenstvo i govoriti da ne znaju, što je nedopustivo. Rohatinski je imao hrabrosti iznijeti čitav niz podataka i to treba cijeniti”, zaključio je Miljenić.

ŠKEGRO PRIZNAO: ‘Ma ja sam ovdje došao samo jer mi prijeti kazna od 5 godina zatvora’