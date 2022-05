Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi". Položio je vijenac i zapalio svijeću kod Spomen obilježja pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima te održao prigodan govor i dodjelu beretki. Potom je komentirao aktualna politička zbivanja.

"Sarajevo nisu deblokirali Amerikanci već vojska RH, ne savezničke bombe, već hrvatske snage, tek tada se predala Karadžićeva banda. Svjedoka je još puno….vaša zadaća je obrana RH i sve što radimo, uz svu lojalnost saveznicima, ali radimo u interesu RH. Kada se veliki tuku, mali se odmaknu. Kad si razjedinjen, ti si u sredini, a oni se dodaju. Ja to sam ne mogu. Zašto se HDZ ponaša na taj način ne znam. Ne odustajem od ultimatuma. To je moja prisega. Ja nemam izbora, moram se boriti za elementarna prava Hrvata u BiH mirnim putem", izjavio je Milanović.

"Ja predstavljam Hrvatsku i sve Hrvate. Ako mi kažeš da nije mudro, ja nisam analitičar da bih to vrednovao na toj skali. Mislim da je neodgovorno, da je neobjašnjivo da netko tko vodi Hrvatsku i ima načina zaštiti hrvate, da ne koristi sve instrumente koji mu stoje na raspolaganju - a to znači bankarska garancija. Izmjena izbornog lopovluka u BiH je bankarska garancija koju Hrvatska traži. Morate imati jamstvo i to jamstvo Hrvatska traži da bi Hrvati u BiH mogli normalno funkcionirati. Ono što je Finskoj ovom trenutku ulazak u NATO, to je nama BiH. Razlika je što mi to govorimo nekoliko godina", dodao je predsjednik.

'Dobrodošao u klub, finski ministre'

Komentirao je i izjavu šefa Sabora Gordana Jandrokovića da ne bi bilo mudro stopirati Finsku i Švedsku. "Drago mi je za jedan suzdržan ton, ali ušutkati me neće", izjavio je.

“Mi se ponašamo kao da nismo država. Nisam mudar, prijek sam, nagao, neobuzdan, ali borim se za svoje, a ti mudruj i idi u Finsku na izbore”, poručio je Jandrokoviću Milanović.

Komentirao je i izjave da su Finci u šoku zbog njegova stava. "Dobrodošao u klub, finski ministre. Mi smo u šoku već nekoliko godina od vaše ignorancije i bezobrazluka, ako je to stvarno rekao'. - Njegov državi tajnik je bio u mom uredu sa mojim suradnicima prije dva dana, on to nije rekao. S njim su razgovarali moji suradnici. Kako sad to? Evo i mi smo u šoku što ih boli neka stvar za nas, već godinama", izjavio je.

'Banožić se ubio da zezne državu'

Na pitanje o zarobljenom Hrvatu u Ukrajini kaže: "Molim samo da mu pozeri ne odmažu svojim izjavama. Drago mi je da sam ga vidio na televiziji, to mi je nekakvo jamstvo da će se vratit živ, kad su ga već pokazali, kada ga vode okolo kao trofej".

"Ali sada imam temu s kojom ću vas moram zabaviti. Jučer je objavljen jedan zapisnik. Iz Ministarstva Državne imovine….gdje je Banožić maltretirao službenice i da ne izbace iz prostora, ne zapečate prostor zakupaca. Nisu plaćali godinama….varalice. On se zauzimao da im se omogući nastavak djelatnosti. Dakle ta razina gorljivosti kojim je Banožić pristupio… Da smo bili tako gorljivi, Srbi ne bi došli do Dunava. Čovjek se ubio da zezne državu i da pomogne nekome tko vara državu. Šta takav čovjek radi na slobodi, a kamoli u Vladi? To je klasični kriminal… čovjek koji nema ni autoškolu", raspalio je Milanović po ministru obrane.

"Taj je trebao odletjeti prvi, katastrofa je za Hrvatsku", zaključio je raspravu o Banožiću te se prebacio na najave iz Slovenije da bi mogli blokirati hrvatski ulazak u Schengen. "Ha, zeznut će sebe… Uvijek kada dolazi neka lijeva vlada kad dolazi s impulzivnom podrškom želi biti nacionalna. Žele pokazati da su Slovenci i da nisu mekani. Meni su Slovenci najbliži. Ako nas želi blokirati… Nokat jednog Hrvata u BiH mi je bitniji od Schengena", poručio je.

Ponovno se vratio na Finsku: "Hoće nas napasti skakavci? Mi smo stabilna država, nas nema tko napasti", dodao je.

Novinari su predsjednika pitali i o Zakonu o pobačaju te prizivu savjesti. "Nemaju svi prigovor savjesti, već ne žele raditi tuđi posao. Zašto bi netko bio budala, znam ih pet takvih. Ovi su se priklonili, ne zato što se plaše, već taj teret pada na njih", kazao je predsjednik.

Na kraju izjave je poručio: "Svim Udbašima, želim sretan Dan bezbednosti, živio Ilija Čvorović."

