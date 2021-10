Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je dao izjavu za medije, nakon što je sudjelovao na komemoraciji u povodu obilježavanja 30. obljetnice stradanja civila u Baćinu.

U izjavi za medije obrušio se na Plenkovića i Banožića zbog umirovljena brigadira Elvisa Burčula.

"Ministar se prema zakonu može iživljavati, prekinuti svakom vojniku karijeru, taj čovjek će biti vraćen u službu. Već godinama je državni tajnik u Ministarstvu obrane aktivni general, već sam ga pet puta trebao umiroviti, Banožić je politički beskućnik, ne može aktivni general biti član političke vlade. Plenković se pravi da se ništa ne događa. Koji motiv? Osobna osveta, to je gospodin koji svakoga može umiroviti, nekolicini suradnika je rekao da tog čovjeka ne može vidjeti. Ovlast je za civilizirane ljude nešto gdje paziš. Radi se o postrojbi koja osigurava mene, ministar ga šikanira. Tražit ću da se vrati u službu i umirovi. Plenković sve zna, nije ništa napravio, tamo vjerojatno okuplja združene snage za oslobođenje Krima, to je jako lijepo, tražit ću da se sutra sastane Vijeće za obranu zbog zabrinjavajućeg materijalnog stanja u obrani".

"Netko svjesno izaziva nered, no dok sam samo ja meta, tu sam, ali kada krenu dirati najbolje vojnike, da će se netko iživljavati u talu s premijerom, dečki to ima cijenu", rekao je.

"Taj čovjek će biti vraćen u službu", rekao je predsjednik.

"Hoćete sad da naprvim Bartolomejsku noć u vojsci, da koristim svoje ovlasti. Ono što tražim će se dogoditi, ta osoba će se vratiti i ići će u mirovinu dostojanstveno", kaže. Dodaje da će brigadir za godinu dana ići dostojanstveno u mirovinu, a ne "da se netko tko je došao iz političke provincije iživljava na tom čovjeku".

"Ovo je isključivo ponižavanje. Ovo je razgovor s njegovim političkim skrbnikom, Plenkovićem. On sve zna, nije ništa napravio. Sad je u Bruxellesu, tamo skuplja združene snage za oslobođenje Krima. Tražit ću da se sastane Vijeće za obranu zbog zabrinjavajuće stanja u oružanim snagama", kaže predsjednik.

"Obuzdaj skrbniče svog jarana", poručio je predsjednik premijeru.

"Koji je razlog da se podržava jednog brigadira koji je tu oduvijek, koji je služio Kolindi? Kakva je to poruka vojnicima? To je poruka HDZ će vam krojit kartu. Aha, bumo vidli!"

'To su gluposti'

Komentirao je i covid-potvrde te stanje s koronavirusom.

"To su gluposti sada. Cijepi se i živi dalje. Ne znam šrto da kažem, Hrvati očito ne idu dalje od 50 posto. Ovo je teror blagostanja. Ovo je jedno sad već sustavno maltretiranje", kazao je.

Kazao je da ne zna hoće li primiti treću dozu.

Banožić odbacuje optužbe Milanovića

Ministar obrane Mario Banožić odbacio je u četvrtak u Bruxellesu optužbe predsjednika Zorana Milanovića da je u slučaju umirovljenja brigadira Elvisa Burčula vlada grubo nasrnula na uredno funkcioniranje Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ured predsjednika Republike tvrdi da je zapovjednik Počasno zaštitne bojne (PZB), brigadir Elvis Burčul umirovljen prijevremeno odlukom ministra obrane, suprotno prijedlogu načelnika Glavnog stožera, admirala Roberta Hranja i da je time izvršen grubi nasrtaj na uredno funkcioniranje Oružanih snaga.

Ministar Banožić, koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku ministara obrane zemalja članica NATO-a, objasnio je da je odluku donio prema važećim zakonskim propisima, koje su doneseni u vrijeme kada je Zoran Milanović bio premijer, a Ivo Josipović predsjednik Republike.

“Podsjetit ću da je taj zakon upravo donio Zoran Milanović kada je bio predsjednik vlade. Oni su izglasali taj zakon, tada je Ivo Josipović bio predsjednik Republike, a Ante Kotromonavić ministar obrane i upravo tada je kroz izmjene zakona stavljen naglasak na ministra obrane. Za personalnu politiku, za financijski okvir financiranja ministarstva zadužen je ministar obrane sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Ne vidim razloga zašto bi danas bilo drugačije”, rekao je Banožić.

“Mislim da predsjednik na ovoj način pokušava skrenuti pozornost, ali očito je da je riječ o njegovu osobnom odnosu s tim čovjekom i ne znam objasniti zašto sada tjera ovakav inat”, rekao je Banožić.

Prijedlog Lozančića

Dodao je da je s predsjednikom Milanovićem razgovarao o tome, a da mu je prije toga savjetnik predsjednika Republike Dragan Lozančić došao s prijedlogom da se brigadiru Burčulu produlji ostanak na mjesto zapovjednika do kraja ove godine.

“Brigadir Burčul je već jednom prošle godine, 15. listopada dobio produljenje od godinu dana. Sada praktički posljednji dan meni dolazi prijedlog da se to produlji do kraja ove godine. To je neprihvatljivo s obzirom na pozitivne zakonske propise. Produljenje se radi za godinu plus godinu, a ne za dva i pol mjeseca jer to nema smisla”, rekao je Banožić.

Istaknuo je da je brigadir Burčul mogao dobiti još jedno jednogodišnje produljenje da se o tome ranije razgovaralo.