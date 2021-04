Predsjednik Zoran Milanović je u posjetu Samoboru, a dao je i opširnu izjavu za medije

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je u Samoboru sudjelovao na tradicionalnoj 34. Samoborskoj salamijadi, gdje su dodijeljene nagrade najboljim proizvođačima samoborskih salama. Kasnije je obišao obrtnike na Trgu kralja Tomislava, a potome j edao izjavu za medije.

“Da sam ja premijer vodio bih računa o tome da to bude što transparentnije. A ovo je netransparentno, ne znam uopće što je u tome”, kaže Milanović. Dodao je da kada se uzima novac iz Europske unije treba biti jasno u što taj novac ide. “Ne znam niti jedan projekt unutra”, rekao je.

Milanović dodaje da bi Nacionalni plan trebao biti transparentan kako bi se odagnale sve sumnje da nešto nije u redu. Kaže da mu nije jasno zašto je premijer uopće s takvim planom došao u Hrvatski sabor. Rekao je da on kao predsjednik ne može predlagati što bi trebalo ići u Nacionalni plan oporavka.

O komemoracijama

“Kakvo je to polaganje vijenca bez načelnika Glavnog stožerai bez zapovjednika kopnene vojske. Ako ovako nastavimo valjda ćemo se izredati do Božića. Koji je smisao polaganja vijenaca? Zato što oni nisu HDZ-ovci. To je kukavička i eskapistička politika. Ja se ne osjećam ugodno ponegdje, pa moram ići”, rekao je Milanović, osvrnuvši se na komemoraciju u Jasenovcu. Uskoro je komemoracija u Okučanima na kojoj će, čini se, biti ista situacija.

“To se dogodilo u režiji čitave Vlade, oni su to dopustili. Ja nemam izvršne vlasti, premijer ima. Zato toga nije bilo u Jasenovcu, jer je premijer došao. Kad dođe njegov ministar obrane, on mu nasapuna dasku, radi budale od ministara”, smatra on.

“Ne mislim da sam teret ni da sam prednost. To je vječna tema i to se ne može naučiti ni u autoškoli ni u kumrovečkoj školi. Ovo što sam danas ovdje može biti politička podrška. Meni je namjera bila podržati jednu manifestaciju. Ali, izazivam različite emocije. Dok dišem, živim.

Nisam se predomislio oko izbora. Zna se tko sam, nisam od jučer. Moji stavovi, svjetonazor i uvjerenja su poznata već 15 godina i ne mijenjaju se. Na izborima će pobijediti najenergičniji i najlukaviji. Dobro je završiti fakultet i imati doktorat ako se misliš baviti znanošću, a ne politikom. A ne kupiti diplomu za 500 eura u Dugopolje, pa otići u Sinj ili Glavice…”, komentirao je predizbornu kampanju predsjednik.

Izbor novih veleposlanika

Osvrnuo se i na prepirke oko izbora novih veleposlanika Hrvatske u inozemstvu.

“Što je Plenković u induciranoj komi? To je 10 puta moglo biti riješeno. Nemojte svoditi na to tko će koga nazvati. HDZ ide prema totalnoj dominaciji, ja stojim tome na putu. To Plenković nastoji sakriti kameleonskom mimikrijom, sad je on odjednom dao krvi za zajedništvo. Reci tko su ti ljudi. Ti ljudi će biti odobreni od moje strane, ali očekujem reciprocitet. On je Hruščov, ja sam Kennedy.

Rekao je da će biti dvije diplomacije, to je nesuvislo. Imat ćemo HDZ-ovce i one koji to nisu i to nestranački. Gledat ću da nisu slizani s HDZ-om, nisam ni ja bio, pa kad sam osjetio otišao sam. Ovako će možda naći takve, dvojicu, živih. Vidite da sve želi sakriti, novce, Zakon o Agrokoru sve, sad ovo trpa kao zajedničko. ja to ne želim. Ne mislim staviti potpis na vjerodajnice. Stier neće biti moj prijedlog, ali će predstavljati Hrvatsku, dakle kompromis. Svaki put se svodi to na kapric. Četiri puta sam razgovarao s njim o tome. To je dvadeset godina države. Prvih 10 je bilo HDZ, više neće biti”, zaključio je Milanović.

”Ovo je neka vrsta kubanske krize, ali puno blaža, za djecu. Nema opasnosti od nuklearnog rata”, rekao je premijer, na što su se okupljeni počeli smijati pa ih je predsjednik pitao: ”Kaj se smiješ?”