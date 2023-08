"Država mora raditi svoj posao. Grčka ima svoju proceduru, ali ja sam predsjednik Hrvatske, subjektivan sam i sebičan kada se radi o sto hrvatskih zarobljenika. Ti ljudi su zarobljeni kao da je rat. To s pravom veze nema. To sam govorio prije nekoliko dana plašeći se da će se dogoditi nešto ovako, da će biti kolektivna etička kazna. Sada mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata. Koliko je Grka u pritvoru?”, izjavio je predsjednik Zoran Milanović u Jelsi komentirajući slanje svih hrvatskih navijača u istražni zatvor širom Grčke.

Podsjetio je kako grčkim vlastima – ni nakon pet dana zadržavanja navijača bez obrazloženja – nije bilo dovoljno da identificiraju tko bi bili odgovorni, nego su ih sve potrpali u pritvor. „E, to nije pravna država! Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Da sam premijer razmislio bi što bih napravio. Nije jednostavno. Ovo je na granici ratnog prava. Tretiraju se kao zarobljena postrojba. Imaš pet dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno – to je EU”, upozorio je predsjednik Milanović.

'Ovo nema veze s vladavinom prava'

„Da su petorica ili desetorica od njih stotinu u okorjelom pritvoru, rekao bih – OK. Ali, ovo s vladavinom prava veze nema. Ja takvim pravosudnim sustavima vjerujem puno manje nego hrvatskom, prema kojemu sam vrlo skeptičan i stalno ga kritiziram. Ne možeš držati sto ljudi u pritvoru, pet dana u detenciji. Tih pet dana ti daje ogromno diskrecijsko pravo da vidiš što se dogodilo, a nakon toga oni su ljudska bića i naši građani koji imaju svoja ljudska prava”, dodao je i upozorio kako se hrvatske navijače i građane „u Grčkoj tretira kao korov”.

“To nema veze s demokracijom, s poštivanjem ljudskih prava. Ako je to EU, danas bolje da je nema”, naglasio je.

Novinari su ga pitali – što sada napraviti? „Bar to da čujem ovo od premijera, da ne razmišlja o tome gdje će se sutra uvaliti u Bruxellesu, nego da se nekom zamjeri. Da se to kaže, da to ne govorim samo ja. Samo ja moram biti taj koji će reći očite stvari. Ovo je najobičniji zulum”, poručio je predsjednik Milanović.