Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji povodom Dana 106. brigade, Dana hrvatskih branitelja i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Novinarima je odgovarao na njihova pitanja i ponovno se osvrnuo na prošlotjedno odbijanje Hrvatskog sabora da Zlata Đurđević, koju je on kandidirao, postane predsjednica Vrhovnog suda.

Na čelu Vrhovnog suda bit će 'klozet-frau'

"To je javni poziv. Jedna protuustavna kategorija. Meni to onemogućava da se o kandidatu odnosno o osobi dogovorim s glavnim dionicima. To je predsjednik najveće stranke, dakle HDZ-a, i neki drugi ljudi u Saboru. Sve što mi preostaje je da s javnog poziva odaberem neku osobu. U politici je potrebna neka inteligencija koja je viša od temperature sobe. Mi sad imamo nešto što zovemo ustavna kriza, ja to zovem krizom legitimiteta. Osoba koja će sada krpati to mjesto je osoba koja nema nikakav legitimitet. To je neki sudac kojeg su oni dogovorili, godišnjom raspodjelom rada. To je klozet frau. Ispričavam se, ali tako je", dodao je.

Za HDZ je rekao da je "stranka u sukobu interesa".

“Njima se tamo (na Vrhovnom sudu) ponovno sudi kao organizaciji za krivično djelo pljačke države. Nisam ih ja za to optužio i osudio. Njima nikako ne može biti svejedno tko je na čelu Vrhovnog suda. Ta osoba uvijek može imati nekakav utjecaj. Zato je to problem. Naravno da kad Plenković i njegovi paše i subaše o tome vijećaju, da im je to poslovni interes", kazao je Milanović dodavši . Malo dobrih ljudi i malo pravih ljudi imamo za funkciju predsjednika Vrhovnog suda”, rekao je.

'Đakić i Kirin došli u potaji, direktno sa šanka'

Prethodno je Milanović u Virovitici položio vijenac i zapalio svijeću kod Spomen-obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata. Upitan je kako komentira to što ga ondje nisu dočekali gradonačelnik Ivica Kirin i Josip Đakić. "Oni su to napravili u potaji. Došli su u 8 sati direktno sa šanka", kazao je Milanović.

U Osijeku su novinari upitali Milanovića i za današnju utakmicu osmine finala Europskog prvenstva u nogometu između Hrvatske i Španjolske. Kazao je kako uvijek očekuje pobjedu hrvatske reprezentacije te je ustvrdio da današnja Španjolska nije ona Del Bosqueova iz 2010. Za Ivana Perišića, koji zbog zaraze koronavirusom neće moći igrati, rekao je da je jedan od najboljih igrača koje Hrvatska ima.