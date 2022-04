Obilježavanje 30. obljetnice diplomatskih odnosa Hrvatske i SAD-a obilježilo je priznanje predsjednika Zorana Milanovića da je pogriješio po pitanju Rusije. Javio se i američki državni tajnik te poručio da Hrvatskoj čuvaju leđa. No, kada je čuvanje leđa u pitanju još uvijek ne znamo tko je i zašto poslao bespilotnu letjelicu na Zagreb i je li ona doista imala bombu, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Američki državni tajnik Anthony Blinken poslao je Hrvatskoj danas poruku savezništva i prijateljstva.

Blinken: Naša obrana je zajednička

''Naša obrana je zajednička. Napad na vas je napad i na nas. Uvijek ćemo vam čuvati leđa'', poručio je Blinken.

Na američko-hrvatskom forumu u Zagrebu sreli su se bivši i sadašnji predsjednik, bivša premijerka, oporba. A onda se dogodilo neočekivano, predsjednik Milanović u govoru je priznao da je pogriješio kad je govorio o Rusiji.

''Slušao sam tako standardne operativne likove, osude Putina, Rusije što je ispravno i vrijeme je za to. Čak i za one koji to nisu vidjeli, ja sam među takvima'', izjavio je Milanović.

Narugao se Grliću 'Jesenjinu' Radmanu

Novinari su Predsjednika pitali jesu li dobro čuli. Ali neće on dva puta priznati grešku.

''Pa tko je išao u Moskvu tri dana prije početka invazije? Gordan Grlić Jesenjin, Konstatinović Aleksandar . Išao Grlić Radman u Moskvu i tamo se grljakao s Lavrovom koji mu se smijao kao pajacu i to je tumačio kao podršku Zapada. Ako tako pametan čovjek kao Grlić Radman nije vidio, što očekujete od mene'', kazao je Milanović.

SAD Hrvatskoj čuva leđa, ali još se ne znaju detalji o padu bespilotne letjelice u Zagrebu. DORH kaže istraga traje pa nema detalja, iako su sami objavili dio iz istrage koja traje. MORH čeka rekonstrukciju, ministar bježi od pitanja. Istragu vodi Državno odvjetništvo, ona je tajna, ali potpredsjednik Vlade zna sve.

''Ono što ja imam i ono znam to ću ja zadržati za sebe. Očekujem u narednim danima da će DORH zajedno sa svim sastavnicama koje provode istragu izaći s cjelovitim nalazima'', rekao je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade.

Ni šef SOA-e nije bio rječitiji.

''Kad se govorilo o bombi i eksplozivu, je li to bilo preuranjeno uzbunjivanje javnosti? Neću komentirati na način što je rečeno, bilo bi za mene prekomplicirano'', rekao je Daniel Markić, ravnatelj SOA.

'Pustite me s tim, budite oprezni'

''Zar nisu Zagrepčani zainteresirani da vide što je stvarno bilo, jel' to bio eksploziv, to se forenzički utvrdi lako. A ne tako da netko tko je padao razrede u srednjoj trgovačkoj o tome filozofira. Čovjek je napravio seosku predstavu od toga. Hoće javnost će saznati, kad to nikog ne bude zanimalo'', izjavio je Milanović.

U priogu RTL-a kaže se da je Milanović drugi puta u tri dana promijenio mišljenje o ratnim zločinima u Ukrajini.

''Ne znam ništa, to je daleko. Rusi su se povukli. Šta je tamo pronađeno, što će biti pronađeno, iz hrvatskog iskustva pustite me s tim, budite oprezni'', kazao je predsjednik Republike.