Predsjednik RH Zoran Milanović nakon 14. konferencije Dana velikih planova, daje izjavu za medije gdje komentira Putinovu naredbu o djelomičnoj mobilizaciji.

"Ovo je užasno opasna situacija. Natežem se i rječkam s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova sakoa. Sada ide u djelomičnu mobilizaciju da bi dio te vojske mogao otići u pješaštvo. I sad smo tu gdje smo nekako znali da ćemo se naći. A za nuklearno oružje, Putin to malo nekad ponovi, ali tu ne vidim prijetnju. Ukrajina je trebala biti slomljena u par mjeseci, ali to se ipak nije dogodilo. Ovo će sada sigurno trajati još neko vrijeme i sada imamo nas Zapad koji se bori s Ukrajinom i Rusiju s druge strane. Ali tko nas išta pitam? Ja pazim što govorim i odlučio sam da ću govoriti nešto, a ne da neću govoriti ništa. Niti se nas išta pita niti mi izravno sudjelujemo u tome", rekao je Milanović.

Na pitanje ima li Hrvatska plan ako dođe do nuklearnog rata, Milanović je kazao da Hrvatska nije sudjelovala u ključnim odlukama.

"Niti smo Poljaci, niti smo upali u Ukrajinu, niti smo donosili ključne odluke. Ušli smo u NATO s primarnim ciljem da nas Amerikanci zaštite od barbarizma i opasnosti iz Beograda. Hrvatska nema nuklearno oružje i nije nuklearna sila. Mi u Hrvatskoj imamo skloništa, ali uopće ne želim razmišljati o tome da bismo mi bili meta. Zašto bismo mi bili meta? Znači, pazi što pričaš i jezik za zube. Budi glasniji kada je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini", dodao je Milanović.

O novom uhićenju

Voditeljica iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) uhićena je jutros po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, neslužbeno, zbog sumnje da je namještala milijun kuna vrijedan natječaj tvrtki svog rođaka.

"Ono što je tu frustrirajuće je da se nama stvara privid i stvara nam se kompleks da mi krademo europske pare. Živiš cijelo vrijeme u strahu da će ti doći europski istražitelj. To je naš novac, nije europski novac. Ako i je, onda ga ima jako malo. Ovo sve skupa je jedan vrlo upitan posao", komentirao je Milanović.