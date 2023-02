Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje danas na obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i 416. obljetnice njezina postojanja te se nakon toga očekuje obraćanje medijima nakon dvadesetak dana.

"Od hvatskih stvari čitam prijevod na hrvatski i transkripciju Judite od Marka Marulića", rekao je na početku Milanović. "Genijalna stvar, preporučam svima", dodao je i preporučio Dežolovićev Bili Ribar.

"To vam je kao magarac se navikao na batine pa crk'o. Govorim o tajnosti postupka. Zašto je tajan? ", upitao je Milanović na pitanje novinarke čita li poruke koje izlaze u javnost i Plenkovićevoj ideji o kažnjavanju onih koji cure informacija. "Znamo da postoje razine zaštite podataka u interesu državne sigurnosti, a zašto je ovaj postupak tajan i kad je stvarno postao tajan na ovakav način i što o tome misli ljudski zdrav razum? Radi se o potpunoj zamjeni teza. Treba pothitno ukinuti tajnost postupka!", rekao je

Udar na slobode

Pozvao je zastupnike da to shvate "mrtvo ozbiljno".... “Ovo je udar na temeljne ljudske slobode, ne na novinare. Prvi tko bude osuđen, ja ću pomilovati. Nisam nikoga, ovo će biti prvi. Ovo je pravosudni i medijski reket koji imamo godinama u Hrvatskoj. Sanader je zaglavio zahvaljujući tom zakonu i izgleda da je s razlogom bio optužen i osuđen”, rekao je Milanović.

Milanović je rekao da je sve rekao kada je u pitanju kako bi zakon trebao izgledati. “Frajer bi proganjao koga, novinare? Što će napraviti, staviti ih u hispansku čizmu, razvlačiti kao Matiju Gupca? Plenkoviću smeta što to imaju drugi, a ne samo to. To je ultimativni cinizam. Subito to treba ukinuti, istoga trena. To je takav rasadnik zloupotreba da ti pamet stane, to odmah treba ukinuti”, rekao je Milanović.

'Narodne obveznice su netema'

Za prodaju narodnih obveznica kaže da je netema dok “caruje lopovluk” te da ih onneće kupiti. “Neka to kupi onaj kome to znači više nego meni. Ja ih i tako ne mogu kupiti puno, uzet ću mogućnost nekom drugom da to kupi, tko ima više novca od mene, a i ne želim sudjelovati u toj PR kampanji. Ali svi članovi Vlade trebaju to kupiti. Zato su mi neobične te Olegove konzultacije sa suprugom”, rekao je Milanović.

Milanović je rekao i da mu je žao ljudi u Zambiji. “Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere, ali što sad da kažem? Ja sam sa svoje strane pokušao doći do nekih kontakata, ali zaboravite, ja to ne mogu, ne sežem tako daleko niti itko ih Hrvatske seže”, rekao je Milanović.