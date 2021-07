Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u posjetu Korčuli. U društvu gradonačelnice Grada Korčule Nike Silić Maroević i predsjednice Gradskog vijeća Grada Korčule Marije Šegedin, Milanović je obišao obnovljeni Gradski muzej Korčula.

Nakon obilaska muzeja, sudjelovao je i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u prigodi Dana Grada Korčule i održao je prigodni govor.

Govorio je o spajanju Pelješkog mosta na koje nije otišao.

"Neka nama mosta. Što više mostova, to bolje. Rekli smo, ne treba nam ništa drugo, idemo graditi Pelješki most. Počelo je 2005. Dvadeset godina je puno, ali vrijedilo je. Dobra je odluka bila da se sav novac da za Pelješki most, ali i Trogirski most", kazao je Milanović.

Novi kandidat za predsjednika Vrhovnog suda

Upitan je o izbacivanju članova iz SDP-a, ali Milanović o tome nije htio govoriti.

"To nije moj posao i o tome neću razgovarati."

Govorio je i o biranju predsjednika Vrhovnog suda.

"Suci koji se žele baviti politikom i biti u stalno u medijima, ja im poručujem da to boli. Taj javni poziv je tu. I svaki sljedeći proces dok se to ne promijeni, ne ide bez javljanja na javni poziv. I tu je poruka da se ljudi nameću. Mogu samo zamisliti kako će se postaviti dio klana kada se netko od njih pojavi. Pa podržat će ga. Ja već imam svojeg kandidata, ali neću sada ništa otkrivati. Saznat ćete sve na vrijeme."

Pitanje stila

Ponovno je upitan o neodlasku na Pelješki most.

"To je pitanje stila. Ja ga možda imam ili nemam. Ne guram se tamo gdje me ne zovu. Jedino sam se na političke položaje gurao, ali to je teška utakmica. Ljudi i kandidati teško doživljavaju odbijanje. Poruka sucima koji žele biti političari - dosadit će vam vrlo brzo", poručio je Milanović.