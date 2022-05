U povodu Dana Grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici dodijeljena su javna priznanja Grada Zagreba, a svečanosti je nazočio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je nakon toga dao izjavu za medije. Tijekom nje je odgovorio na pitanje zašto nije bio na svečanosti povodom Dana državnosti.

"Pogledajte što sam rekao prošlih godina, To nije Dan državnosti, to je nasilje, to je buling nad običajima. Ukidanje iz osobnog kaprica, jednog običaja, Dan državnosti se obilježavao 25. lipnja, to je dan kad je Sabor donio odluku o razdruživanju. Mudrošću tada Ive Škrabala, ali i velike saborske većine 2002. promijenjeno, određen je taj datum i o povratku na staro nisu ništa poduzimali niti Sanader niti Karamarko. I Plenković, koji je fake, koji nema veze s HDZ-om, promijeni taj datum, i tako smo mi dobili stari Dan državnosti koji nema veze s Danom državnosti", rekao je Milanović pa dodao:

"Vi koji pamtite godinu dana nakon tog incidenta koji su se dogodili 13. svibnja 1990., na Maksimiru igraju Dinamo i Zvezda. Dok je rat bio. Već u trećem mjesecu počeo je rat, samo dva mjeseca kasnije igraju Dinamo i Zvezda, a već u ljeto 1991. donio je odluku da je 30. svibnja Dan državnosti."

'Jučer sam bio u uredu u trenirci'

Naglasio je kako to nije Dan državnosti i kako hrvatska država i hrvatska postoji sigurno iz devetog stoljeća kada je papa pisao knezu Branimiru.

"Tu se prvi put spominje hrvatska država jer tu se prvi put spominje Hrvatska. Hrvatska država je, hvalimo se u Ustavu, postoji još od sedmog stoljeća, devetog. Ja nisam organizirao prosvjede protiv Dana državnosti 30. svibnja, nisam. Ja sam samo rekao: 'Dečki, ja u toj farsi dana pečenih volova neću sudjelovati. Koncert, to je tipično štreberska ideja, sjediš, zavališ se, malo prčkaš po mobitelu, ništa ne možeš pogriješiti."

Novinari su ga upisali je li mu jučer bio radni dan na što je on odgovorio kako mu je radni dan stalno.

"Ja nemam godišnji odmor, ja stalno radim. Bio sam jučer u uredu, u trenirci iz Konjščinske. Ali i da nisam bio u uredu, kakve to ima veze? Ja radim od do, moji službenici imaju slobodan dan. Njih štiti kolektivni ugovor."

O Banožiću: 'Ja sam tu vrhovni zapovijednik'

Novinari su mu rekli kako je Banožić rekao da je bio dobrodošao na Danu državnosti.

"Kaj se mene tiče on je dobrodošao živjeti u Zagreb. Ja sam tu vrhovni zapovjednik, mislio sam da ćemo proći bez jaglaca, ali ne ide. Jel bio u DORH-u? Kad su mene prijavili, a prijava izvan pameti, morao sam dati iskaz. Dva mjeseca kasnije imam debatu, pred početak snimanja sam mu maknuo etiketu, grizem se zbog toga. Trebao sam je ostaviti pred kamerama. I on mene pita za tu prijavu. Što je s Banetovom prijavom? Zašto nije bio već u DORH-u? Ne znam što se čeka. Mene su zvali odmah, dva treptaja gušterova oka i hop, evo mene odmah tamo, dajem iskaz. Zašto taj čovjek, Bane, nije oslobođen krivnje?"