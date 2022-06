Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje u povodu obilježavanja Dana Sv. Nedelje. Nakon sjednice obratio se medijima. Za početak je komentirao razgovor s finskim kolegom.

“Nije žestoki ton, posebno ne prema Finskoj. Ništa protiv Finske ni Švedske, ali morat će se s Turskom dogovorit. Tužno je da ni finski predsjednik ni premijerka ne znaju što se događa u BiH. Ako ništa drugo sada znaju više. Premijer bi se mogao manje baviti denunciranjem mene pred ne znam kim.

'Kad neko iz EU napadne. Plenković šuti kao maca'

Mislim da hrvatsku javnost ne zanimaju te gluposti za kog ja radim. Jadno je da hrvatski premijer pokušava vrlo traljavo i neuspješno denuncirati predsjednika svoje države, a kada drugi ili treći predsjednici država EU govore stvari o ratu u Ukrajini koje su za moj ukus malo previše onda Plenković šuti kao maca, kao mali zeko šuti. Neka napadne Macrona, neka napadne Erdogana, a sa mnom bi se trebao razgovarati da pomognemo tim našim nesretnim ljudima da postanu ravnopravni”, rekao je.

Komentirao je i poziv Finske da dođe u posjet. "Ne znam kad ću ići, ja sam već bio tamo privatno, nije mi nepoznat taj kraj, rado ću otići", rekao je. Osvrnuo se i na svoje komentare oko uvjetovanja ulaska Švedske i Finske u NATO promjenom izbornog zakona u BiH. "

'Plenković i njegove dvorske lude šute'

"Ako Hrvatska neće koristiti svoje članstvo u EU i NATO-u kao polugu utjecaja, posebno kada su u pitanju pravični zakoni, ako ćemo dopuštati da nas uspoređuju s Rusijom… Uopće sugestija da bi Hrvatska kao članica EU i NATO-a napala nekog je suluda, uvredljiva. Mi smo jedna miroljubiva, civilizirana država koja traži osnovno i tu iz nekog razloga Plenković i njegove dvorske lude šute”, veli.

Nisu razmišljali da bi trebali pitati Turke

Rekao je i kako bi “više nego Boga” htio vidjeti kako je Grlić Radman razgovarao sa Scholzom jer “čovjek ne zna govoriti”. “Očito je da ni Šveđani, ni Finci, a bogami ni Amerikanci nisu razmišljali da bi prvo trebali razgovarati s Turcima. A Turci imaju razloga sada cijepati dlaku sa Šveđanima s kojima imaju lako loše odnose. Neobično mi je da je finski predsjednik razgovarao s Putinom, a s Erdoganom ne. To je sve skupa jako traljavo vođeno. Između Turske i Švedske ja imam malo više razumijevanja za Švedsku jer Švedska je zemlja ljudskih prava, Turska malo manje. Ja mogu i s jednima i s drugima živjeti u NATO-u”.

Macron je u glavi Putinov čovjek

Rekao je i kako mi imamo svoje probleme. Rekao je i kako ispada ja je Macron glavi Putinov čovjek, a da je on njegov podizvođač. Dodao je i kako mu Macronova izjava da Putina ne smijemo poniziti u Rusiji, nije jasna i da ne zna što je htio reći.

“Ne znam tko će to ostvariti. Ukrajinska mladost? Dok ne izgine sva? To je užasno zpetljana i komplicirana situacija koja je jednosmjerna. Ukrajinski predsjednik nema izbora nego da radi ovo što radi, a to vodi u poraz. Rusija je država koja je nevjerojatna vojna sila, mi se možemo naslađivati njihovom sporošću, ali tako je kako je. Svatko tko ima malo znanja i iskustva vidi kako što se događa. Rusija nije kao mi, Rusija je neuništiva. Naprosto kao neprijatelj je neuništiva i tako moramo razgovarati, a ne ako Plenković ponavljati tri rečenice pa vidjeti da njegov mentor od kojeg je kupio avione, govori suprotno”, veli.

Rekao je i kako mu je Ukrajina bila draža “tri puta”, od Rusije, ali da vidi što se događa i da ljudi ginu. Ne misli da mu je finski predsjednik “očitao bukvicu”. “Vi stvarno mislite da je on u poziciji da meni čita bukvicu? Kako bi on to meni ili bilo kojem hrvatskom predsjedniku čitao bukvicu, ako oni traže nešto od nas?”, rekao je. Dodaje i kako je finski predsjednik neinformiran, ali da ga treba informirati.