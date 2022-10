Predsjednik Republike Zoran Milanović danas slavi 56. rođendan. Tim povodom na našoj Facebook stranici postavili smo vam pitanje: ''Što mislite o našem predsjedniku?''

Mišljenja, komentara, a naročito čestitki nije manjkalo. Tri sata nakon objave, bilo ih je više od 1600. Daleko najviše je toplih čestitki, izraza podrške te želja za dobro zdravlje, dug život i – doživotni mandat. Ima, naravno, i onih drugih koji Milanoviću umjesto čestitki šalju kritike, ali puno manje nego onih prvih.

'Treba mu dati Nobelovu nagradu za mir'

Mnogi su Milanovića počastili junačkim epitetima poput ''care'', ''kralju'', ''legendo'', ''lave''… Također, mnogi su ustvrdili i to mu pripisali u vrline da ''nema dlake na jeziku'', da je ''brutalan'', ''iskren'' i da ''nije licemjeran''. Neki su mu poželjeli da ''poživi još 100 godina''.

Dok je jedan čitatelj napisao da Milanoviću ''treba dodijeliti Nobelovu nagradu za mir'', neki drugi ga je prekorio napisavši da ''ne bi trebao govoriti k'o pijani mamlaz za šankom''.

Evo nekih znakovitih komentara.

''Dragi moj Predsjedniče; Vaš sam veliki fan i doživotni glasač. Tek u usporedbi s Vama vidljivo je koliko je konkurencija (Plenković, Jandroković, HDZ) glupa i nemoćna. Neka Vam svevišnji da snage da vladate čvrstom rukom i očistite državu od korupcije i lopova. Želim Vam SRETAN ROĐENDAN!''

''Glumac....predizborni igrač, svojim ponašanjem cilja na običnog čovjeka i tu skuplja poene, mada zna kako visoka politika funkcionira....i gnjavi ljude koji rade, i donose odluke....kako je i on trebao "u svoje vrijeme."

'Imao je mandat i priliku pa ništa nije napravio'

''Jedini normalan, realan i inteligentan! Od srca mu želim da želi i dalje voditi ovu, u mulju korupcije, izgubljenu državu.''

''Čovjek je to što je... sve najbolje mu želim... mislim da mu namjere nisu zamotane u evropski papir, a ima takvih koji pod krinkom uglađenosti i znanja ovoj zemlji podmetnu kukavičje jaje poslano iz nekog ureda Europske unije.''

''Sviđa mi se što ima britak jezik, a s druge strane hmmm... Imao je mandat i priliku pa ništa nije napravio. Riječi ništa ne vrijede, djelo je bitno.''

'Dragi predsjedniče, sretan mi bio vaš rođendan'

Ima i onih koji nisu bili njegovi glasači, ali ih je uspio pridobiti, poput gospodina koji je, poželješi sebi sretan Mialnovićev rođendan, napisao sljedeće:

''Nema mu ravnoga. Ako će na sljedećim izborima biti ista kvaliteta protukandidata, iako mu na zadnjim nisam ukazao povjerenje, ubuduće ima moj glas. Sada sam konačno shvatio da nije narod glup kada mu je u najvećem dijelu ukazao povjerenje, barem oni koji su na izbore izišli. Dragi predsjedniče hrvatskog naroda, sretan mi bio vaš rođendan.''

Jedna čitateljica ga je secirala, odrezujući doduše samo njegove najbolje dijelove:

''Iskren, pošten, realan, kaže šta misli, preintelegentan, često ima rečenicu viška, preiskusan politički, neovisan o nikom i ničem zbog čega i kaže što misli za razliku od ostalih koji gledaju svoje interese i poziciju pa šute a pritom su i zamuljali ponešto. E on je potpuno čist u svemu i zato je vrh političke scene.''

'Od svih predsjednika Tuđman broj 1, ostali piljevina'

Neki su ga, čini se dobronamjerno, kritizirali.

''Gospodo ,biti predsjednik države nije netko tko iznosi prljavi veš, zato služi oporba..... funkcija predsjednika je da promovira državu ,njene ljepote, da je tolerantan, pristojan,ne ismijava sugovornike i svoj narod....mnogi ljudi se "ugledaju" na takvog predsjednika pa se čudimo što je poraslo nasilje u svim sferama društva .....žalosno.''

''Samo se pitam ako je tako inteligentan zašto se spušta na nivo uličara i zašto se uopće kandidirao za predsjednika ako nije sposoban voditi i predstavljati sve nas? Kojim pravom pljuje po svemu i kontrira svim To može samo na privatnoj osnovi imati takva stajališta. Mene ne zanima tko je u kojoj stranci već što činiš i radiš za boljitak, ugled i renome države na čijem si čelu. Ja nisam glasala za njega ali on je trenutno predsjednik naše države i to poštivam. A ON???''

Jedan je tek kratko proučio: ''Sretan rođendan, lave.''

A jedan zaključio: ''Od svih predsjednika Tuđman broj 1, ostali piljevina.''