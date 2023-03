Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Predsjednik Republike Zoran Milanović obilazi izložbu pod nazivom „Dora – Zapis na brezovoj kori“, postavljenu povodom obilježavanja 100 godina od smrti prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Očekuju se izjave za medije.

"Zemlja se raspada od korupcije, pohapšeno je pola Vlade, premijer izbacuje šovinističke zahtjeve, a mi pričamo o ne temama. Možda izumre neka vrsta, možda neki novi sisavci dođu na Zemlju", rekao je Milanović.

"Plenković bi hapsio, a na kraju će nastradati novinari. Nego tko će, neće sigurno neki član HDZ-a", našalio se Milanović.

O Zekanoviću: 'On je bijednik'

O novom paketu Vladinih mjera pomoći građanima rekao je kako tu ne vidi preveliku pomoć. "To nisu ni vatrogasne mjere jer za vatrogasne mjere trebate imati i vatrogasno vozilo."

Pričao je o svojem sinu Marku. "On prima više stipendija, ne samo jednu. I sada će to izazvati još veći jauk. On je vrhunski sportaš. Ja nemam nikakvih problema da mi se dira familija, jer smo na to pristali."

Govorio je i o Hrvoju Zekanoviću. "Kako on sada podupire HDZ, a prije ih nije mogao smisliti? Banke imaju znate, novac. One su spremne, i mogu, kupiti ljude. Meni se čini da njega nije bilo moguće kupiti. On je bijednik!"

A onda se još jednom obrušio na vladajući HDZ: "Ima dosta pozicija u HDZ-u, samo moraš imati dobro prezime, na primjer Banožić ili Žalac. Ali palac gore za sve one koji se bore i koji se ne daju kupiti."