Predsjednik Zoran Milanović je položio vijenac ispred Spomen obilježja Josipu Joviću, prvom hrvatskom redarstveniku poginulom u Domovinskom ratu, u prigodi obilježavanja 31. obljetnice akcije "Plitvice".

Komentirao je rat u Ukrajini. "Ja od Rusije ne očekujem ništa. To je drugi svijet. Ja imam očekivanja od naših saveznika i onih koji nas štite. To su SAD, najviše od njih. To je ono što me zanima, to je moja familija. U širem smislu, a Rusija to nije", rekao je. Kazao je da je u tom ratu najveća žrtva Ukrajina, a najmanje Zapad.

"U svakom ratu ima zločina pa i u ovom, ali nema zvijerstava kao kod nas kada je bilo: 'Idu Srbi, bježite Hrvati'", kazao je.

O Puljku: 'Nije kukavica'

Komentirao je Puljkovu ostavku i nove izbore u Splitu. "To je prava odluka. Uvjeren sam da je procijenio da je to za njega dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju, vjerojatno nije funkcionirao u Vijeću. Nije kukavica", kazao je Milanović o Puljku.

Na pitanje koliko će hrvatskih vojnika u Mađarsku, kazao je maksimalno 70, ali "zasad ni toliko".

"Ne želim da RH, nekima se to ne sviđa, neki lupetaju da sam ruski čovjek, jučer sam bio američki, ne želim da se RH u to upliće više nego što po inerciji mora. Ja sam izabran da budem hrvatski predsjednik, a ne kozmopolitanski moralist. To mogu biti privatno i bio sam u nekim fazama života", rekao je predsjednik.