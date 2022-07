"Ovaj toplinski val je iza nas. Val koji je krenuo iz Španjolske, Portugala i Britanije lagano se premještao prema istoku i došao do naših krajeva. Ciklona je vukla topao zrak iz same Sahare pa su zapadni krajevi, koji su joj bliže, zabilježili i ozbiljne temperaturne rekorde. Imamo registrirane i temperature iznad 40 stupnjeva i u Hrvatskoj, samo te postaje nisu baždarene u DHMZ-u pa to nisu službene vrijednosti", rekao je za N1 meteorolog Bojan Lipovšćak. Inače, hrvatski temperaturni rekord je i dalje onaj iz 80-ih, od 42 stupnja.

'Ovaj val je zahvatio cijelo područje'

“Ovaj val je zahvatio cijelo područje. Inače imamo one točkaste uzorke. Ako pogledamo toplinsku kartu Balkana, vidjet ćemo kako se taj toplinski val premješta”, rekao je Lipovšćak za N1.

'Interesantno da hladna fronta nije išla južnije od Karlovca'

Noćas je neke krajeve, barem nakratko, zahvatilo osvježenje. Na pitanje što nam sada slijedi, Lipovšćak kaže: 'Palo je oko pet litara kiše na četvorni metar. To je povezano s hladnom frontom, s nestabilnim zrakom sjeverno od Alpa. Taj se zrak brzo premještao preko naših krajeva, praćen jakom grmljavinom i pljuskovima. Pad tempereature je osam, devet stupnjeva u području koje je zahvaćeno. Interesantno je da nije išla južnije od Karlovca. … Ova naša suša traje od prošle godine. Jesen i zima su bile suhe, bez kiše i snijega. Sad imamo tri mjeseca bez oborina. Ako ih imamo, onda padne jak pljusak, što je karakteristika promjene klime. Pljuskovi kod nas poprimaju karakteristike tropskih pljuskova, ali to je voda koju tlo ne uspije apsorbirati, ona otiče pa se javljaju poplave u gradovima…”

I more se zagrijalo više od uobičajenog

Također, i Jadransko more se zagrijalo više nego što je uobičajeno. “Problem je što se zagrijao kompletan sredozemni bazen”, kaže meteorolog.

Sutra će biti opet vruće, a u utorak će doći do kratkog rashlađenja, govori Lipovšćak dodajući da rast temperatura treba očekivati već u srijedu.

'Idući toplinski val je već na putu'

“Idući toplinski val je već na putu”, zaključuje i kaže kako se moramo naviknuti na klimatološko “novo normalno”, a to znači da će temperature biti sve više. “Mi ćemo doći u toplu klimu i imati povremene prodore osvježenja”, zaključuje Lipovšćak za N1.