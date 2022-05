U srijedu, 1. lipnja, počinje klimatološko ljeto, a meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić najavio je kakvo bi ono trebalo biti.

"Gotovo svi modeli i dugoročni prediktori ukazuju na dugo, vruće i sušno ljeto u našem dijelu Europe. Vjerojatno neće biti najtoplije u Hrvatskoj, ali bi moglo biti među prvih pet ili šest najtoplijih", kazao je.

Manje kiše u lipnju, više toplinskih valova u srpnju

Vikić-Topić kaže da je prema pokazateljima u drugoj polovini ljeta na kopnu povećana mogućnost jačih nevremena. Iznio je i prognozu po mjesecima.

"Lipanj je inače u kopnenim krajevima Hrvatske najkišniji mjesec u godini. Pljuskovi se u prosjeku javljaju svaki drugi dan. No, čini se da bi ovog lipnja oni ipak bili malo rjeđa pojava. Bit će sušnije nego inače", kazao je dodavši da bi vrućne mogle biti izraženije u prvom i trećem tjednu lipnja, čak uz poneki toplinski val.

Srpanj će, kaže, vrlo vjerojatno biti najtopliji mjesec ovoga ljeta uz dugotrajnije toplinske valove, a pri tome bi moglo biti i rušenja nekih temperaturnih rekorda.

"Temperatura će povremeno biti iznad 35 stupnjeva, ponajprije u Slavoniji, Zagrebu te unutrašnjosti Dalmacije. Zbog toga će i potrošnja energije u ovome mjesecu biti najveća. Spas ćemo tražiti u zatvorenim prostorima pod klima-uređajima", prognozirao je Vikić-Topić za srpanj.

U tom će mjesecu suša biti na vrhuncu, a rizik od požara najveći, ponajprije u Dalmaciji.

'Paklene' prognoze za četiri najveća grada

Kolovoz će, kaže, na obali biti većinom sunčan, vrlo vruć i sušan, uz poneki toplinski val. ''Na kopnu će biti vruće, no vrućinu će povremeno prekidati kiša i nevremena", rekao je.

Meteorolog Nove TV iznio je i prognozu za četiri najveća hrvatska grada, odnosno koliki se u kojemu broj vrućih dana, s temperaturama iznad 30 stupnjeva, očekuje.

"Uobičajeno u Zagrebu imamo 19, u Osijeku 27, u Rijeci 26, a u Splitu 42 vruća dana, ali ovoga ljeta očekujemo više. U Zagrebu i Rijeci od 35 do 40, u Osijeku 40 do 45, a u Splitu 55 do 60 dana s temperaturom iznad 30, dakle ponegdje i dvostruko više", kazao je.

'U kolovozu veća mogućnost jačih nevremena'

Što se tiče temperature mora, ona će biti u skladu s temperaturom zraka.

''Očekujemo iznadprosječne vrijednosti. More se ove zime nije znatnije ohladilo i zapravo je već sada relativno toplo, između 19 i 23 Celzijeva stupnja", rekao je Vikić-Topić.

"Pred nama je jedno ekstremno toplo i vrlo sušno ljeto. U kopnenim krajevima, u kolovozu, uz povećanu mogućnost za jača nevremena", zaključio je.