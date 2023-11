Pretežno sunčano, pogotovo do sredine dana, a ujutro na kopnu ponegdje magla koja se može i dulje zadržati, prognoza je za četvrtak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar na kopnu slab, u drugom dijelu dana ponegdje umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a potom jugo u jačanju na umjereno i jako, najprije na sjevernom dijelu.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 na kopnu i od 15 do 20 °C duž obale.

Na kopnu

Pretežno sunčano, ujutro uz rijeke moguća magla. Navečer sa zapada porast naoblak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 16 °C, javlja HRT.

Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Prema večeri sa zapada porast naoblake. Vjetar slab, prema večeri ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

Pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, a moguć je i slab mraz. Popodne i navečer sa zapada porast naoblake, a uglavnom u Gorskom kotaru lokalno kiša. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 15 °C.

Na moru

Pretežno sunčano,a sredinom dana povećanje naoblake. Slaba do umjerena bura i istočnjak prijepodne će okrenuti na jugo u jačanju na umjereno do pojačano, navečer mjestimice i jako. More malo do umjereno valovito, u jačanju na umjereno valovito i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 12 °C, u unutrašnjosti Istre od 6 do 9 °C, a najviša dnevna od 16 do 18 °C.

Pretežno sunčano, a popodne i navečer sa zapada porast naoblake, lokalno i kiša, uglavnom na Kvarneru i širem riječkom području. Ujutro slaba i umjerena bura, a potom južni vjetar i jugo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, u unutrašnjosti Istre malo niža, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

Pretežno sunčano, a popodne i navečer postupni porast naoblake, u noći na petak ponegdje kiša. Ujutro slaba i umjerena bura, a potom jugo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na otocima i viša, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 20 °C.

Od petka kiša i olujni vjetar

Umjereno i pretežno oblačno s kišom, češćom i obilnijom na Jadranu i uz njega gdje će biti i grmljavine.

Popodne i navečer prestanak oborine i postupno razvedravanje. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u Dalmaciji i jugo, a popodne će okrenuti na sjeverozapadni i potom sjeverni koji će na moru imati i olujne udare.

U unutrašnjosti najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, a najviša dnevna od 9 do 14, dok će na Jadranu temperatura biti uglavnom od 12 do 17 °C.

Upaljen meteoalarm

Na snazi je žuti meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku, osim za područja Karlovačke i Gospićke regije. Posebno, narančasto upozorenje izdano je za područje Velebitskog kanala zbog jakih udara bure.

Foto: DHMZ Foto: DHMZ

U petak promjenljivo oblačno uz južinu, mjestimice s kišom, na Jadranu i grmljavinom, a za vikend sunčanije, ali i svježije. U petak će zapuhati umjeren i jak jugozapadnjak, na moru i jugo, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverac, duž obale i buru.

U subotu će biti i olujnih udara, a u nedjelju će vjetar oslabjeti. Temperatura zraka za vikend osjetno niža, ujutro na kopnu uz mogućnost mraza.