Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sudjelovao je u ponedjeljak na obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Nakon polaganja vijenaca, ministar je, između ostalog, upitan hoće li Vlada ići u izmjene Kaznenog zakona po kojemu će se zabraniti sporni pozdrav "Za dom spremni". Ako se pita ministra, za njega je, kaže, dovoljna samo preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću.

"Ja mislim da vam je predsjednik Vlade rekao malo detaljnije i temeljitije. Ja sam stava da je preporuka Vijeća (za suočavanje s prošlošću op. a.) koju je inicirala i osnovala Vlada u dovoljnoj mjeri usmjerenje na koji način se odnositi prema određenim simbolima i u skladu s tim djeluju i sudovi, pa prema tome po mom mišljenju je upravo taj zaključak, koji je uravnotežen i koji je zahtijevao široku i raspravu i sagledavanje svih aspekata, i ostajem pri tome da je upravo to usmjerenje koje je sadržano u tom zaključku dovoljno", istaknuo je ministar.

'Razgovarat ćemo'

Na ovo goruće pitanje odgovarao je i krajem srpnja premijer Andrej Plenković, kada su ga pitali hoće li se uskoro ići sa zabranom pozdrava "Za dom spremni".

Plenković je tada rekao da će se o tome razgovarati kad dođe vrijeme za to.

"To je inicijativa o kojoj ćemo tek razgovarati. U ovom trenutku je to, i ovako i onako nedopušteno“, odgovorio je kratko premijer.

Za koalicijske partnere to je 'civilizacijsko pitanje'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na obilježavanju dana Antifašističke borbe ove godine u lipnju izjavio je da je donošenje izmjena Kaznenog zakona za zabranu ustaškog znakovlja i pozdrava “Za dom spremni” civilizacijsko pitanje za sve političke aktere u Hrvatskoj. Pupovac je nadodao da ono ne bi trebalo biti predmet uvjetovanja, već razgovora.

"Donošenje izmjena Kaznenog zakona civilizacijsko je pitanje za sve političke aktere u Hrvatskoj, kako bi se riješili nasljeđa Drugog svjetskog rata, posebice posljedica ustaške vladavine od 1941. do 1945. godine".

Upitan hoće li SDSS donošenjem izmjena Kaznenog zakona uvjetovati podršku Vladi, Pupovac je rekao “da se tu ne bi trebao nitko nikome ništa uslovljavati".

"Možemo samo razgovarati o tome kako to napraviti", rekao je.

I dalje će tražiti

Izjave Tome Medveda komentirao je saborski zastupnik romske nacionalne manjine, Veljko Kajtazi.

"Ono što je jako bitno jest da ćemo mi i dalje tražiti, raditi na tome na sve moguće načine, inzistirati, zajedno sa svim ostalim nacionalnim manjinama, da se to zabrani", rekao je za N1, nadodavši da ne traže ništa drugo osim onoga što su i druge države učinile, na primjer Austrija – za takve simbole i uzvikivanja oni su već odredili kazne.

"Znači, može se. Moje mišljenje je da ova Vlada dosta čini za manjince. I jako, jako je bitno, mora se stvoriti određena klima. Onog trenutka kada dođe do klime, doći će i do određene zakonske zabrane. Vjerujem i očekujem da ćemo to učiniti. I prijašnje su Vlade mogle to učiniti. Zašto to nije napravljeno, ne znam. Očekujem, kad se stvori klima, da će doći do zabrane. Vjerujem da ćemo iznaći neko rješenje", dodao je Kajtazi.