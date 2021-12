Članovi Mosta su u nedjelju izjavili kako su skupili dovoljno potpisa za referendumsko pitanje koje dotiče covid potvrda, te sada kreće brojanje.

Nakon što se izbroje svi potpisi, Ustavni sud RH mora odlučiti je li pitanje na referendumu u skladu s ustavom, a upravo je ustavni stručnjak Mato Palić za N1 televiziju rekao kako nema ništa sporno u covid potvrdama.

“Sudeći prema dosadašnjoj praksi Ustavnog suda i stajalištima koje su oni zauzeli vezano uz odluke Stožera civilne zaštite. Vrlo je mala šansa, gotovo nikakva, da bi oni izveli neki kopernikanski obrat odnosno da bi na drugačiji način pristupili ograničenjima prava i sloboda. Posebno uzimajući u obzir činjenicu da smo imali jača ograničenja prava i sloboda kad smo imali puno bolju epidemiološku sliku", smatra Palić.

"Nije realno da bi oni promijenili potpuno svoj stav i donijeti odluku da su ova ograničenja koja postoje ustavnopravno sporna”, dodaje.

'Oba pitanja su protuustavna'

Ustavni sud dosad pravilno i ispravno postupa, tvrdi Palić.

“Ustavni sud tumači ustavne norme onako kako treba. Mislim da dosad Ustavni sud nije nešto napravio, odnosno donio odluku koja je sporna s aspekta pravilne interpretacije ustavnih normi”, rekao je te se dotaknuo i Mostove incijative.

“Politika i političari uvijek s pozicije nekakve retorike u javnom prostoru govore na način koji njima ide na mlin. Ono što je nepobitna činjenica da je Ustavni sud akte koje je donosio Stožer, osim dijela odluke vezano za zabranu rada nedjeljom, nije dovodio u pitanje. Što se tiče samog referenduma, smatram da su oba pitanja protuustavna i prvo koje odnosi na dopunu članka 17. i drugo koje se odnosi na izmjene odnosno dopune Zakona o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti”, objasnio je.

“Kad govorimo o članku 17 Ustava Republike Hrvatske nisam siguran jesu li organizatori referendumske incijative to uopće pročitali i razumjeli obrazloženje rješenja Ustavnog suda iz 2020. godine kada je Ustavni sud objašnjavao i davao službena tumačenje primjene članka 16. odnosno 17. Ustava Republike Hrvatske gdje je on rekao kako je ograničavanje prava i sloboda koje se odnose i na takvu situaciju, odnosno na ovo sad stanje koje traje već neko vrijeme u citiram “isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora” iz točke 26. pa onda opet u točki 28. “u isključivoj domeni Hrvatskog sabora”, rekao je Palić.

U nadležnosti Sabora

Ako o tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom, onda bez te dvotrećinske većine ne može doći ni do aktivacije tog članka, a referendumska inicijativa je dizajnirana na način da kad se radi o epidemiji onda se to automatski aktivira po njima, što je ustavnopravno potpuno netočno jer ako je nešto u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora, kako onda taj članak može aktivirati odluka koju donosi drugo tijelo vlasti, a to je Vlada Republike Hrvatske koja temeljem odrebi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti proglašava epidemiju", zapitao se.

"Ispada da bi Vlada, proglasivši epidemiju, automatski aktivirala članak Ustava za koji je Ustavni sud rekao da je u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora. Ako je nešto u isključivo u nadležnosti jednog državnog tijela, to ne može biti predmet referendumske odluke”, detaljno je objasnio Palić.

“Drugo referendumsko pitanje je toliko loše da bi puno vremena trebalo da objasnim sve što ne valja kod njega”, zaključio je.