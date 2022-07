Zdravko Marić naprasno je otišao s pozicije ministra financija. Premijer Andrej Plenković je dao svoj šturi sud o tome, a nešto detaljnije je cijelu situaciju objasnio glasnogovornik Vlade, Marko Milić.

"Prije svega, Marić će biti na funkciji do konca idućeg tjedna, otići će na sastanak Ecofina gdje će se donijeti završne odluke vezane za članstvo Hrvatske u euro području. Dao je velik doprinos u tome. Želio bih mu da se odmori, da se posveti obitelji. Ovo je iznimno stresan posao, koji zahtjeva maksimalan angažman, prisutnost i trud svakog člana Vlade. Što se tiče Zdravka i odlaska, o tome je obavijestio premijera prije nekoliko tjedana, razgovarali su o tome. Danas je Zdravko na sastanku užeg kabineta svim članovima Vlade, pa i koalicijskim partnerima Vlade, obratio se i imao jedan emotivan i srčan nastup gdje je i sam rekao da mu ovu odluku nije lako donijeti. Procijenio bih da je u fazi kada je odlučio okrenuti novu životnu i profesionalnu stranicu i mi ga razumijemo. On je naš kolega, prijatelj, zahvalni smo mu što je pridonio radu Vlade", rekao je Milić za RTL Direkt.

Dio političara procijenio je da se Marić miče zbog afere s hotelskim popustom na ljetovanju, koju je otkrio Net.hr, no Milić je tu ostao "zakopčan".

"Tu situaciju je transparentno objasnio medijima i javnosti. Bio je vrlo dostupan predstavnicima medija i vjerojatno i zbog toga je ulijevao povjerenje i medija i javnosti. Ne bih spekulirao, prepustio bih nešto njemu da kaže. Obratit će se nakon sjednice Vlade. Posao koji je obavljao je izuzetno stresan i strašno čovjeka i članove njegove obitelji izlaže. Na neki način treba razumjeti svakog dužnosnika na ovako visokoj razini, ali to je cijena koju ova dužnost, nažalost, i nosi", kazao je Milić i dodao da mu, unatoč tomu, Marić djeluje izdržljivo.

Nova životna stranica

"Zadržao bih se na ovome da se radi o novoj životnoj i profesionalnoj stranici. Mislim da ne odlazi nezadovoljan iz Vlade, dapače. Danas je govorio ono što su zajednička postignuća Vlade, mogu biti samo na ponos njemu i njima. Kada gledamo da je Vlada unatoč svim krizama s kojima smo bili suočeni vukla zemlju naprijed i ostvarivala strateške ciljeve. S te strane može biti zadovoljan jer je dao svoj doprinos", istaknuo je glasnogovornik Vlade.

Niti on nije otkrio koja je to nova stranica u životu dosadašnjeg ministra financija, ali je naglasio da Marić nikad nije pokazivao nezadovoljstvo prema kolegama.

"On je svoj dio angažmana u Vladi završio. Ja nisam stekao dojam da on je već sada sam sebe predestinirao za neku poziciju da ide iz Vlade pa će biti nešto drugo. Nisam stekao dojam drugog angažmana i to nije njegova karakterna crta. S druge strane treba razumjeti funkcioniranje Vlade jer je Vlada mašinerija i mora nastaviti raditi. U tom trenu premijer je brzo našao zamjenu.

Marko Primorac je bio prvi izbor. On je odmah prihvatio tu dužnost. S obzirom na sve izazove s kojima smo suočeni i neizvjesnu jesen koja slijedi, nama će i dalje biti prioritet u krizi štiti građane i gospodarstvo. Morali smo djelovati odmah. Idući tjedan ćemo imenovati novog ministra, koalicijski partneri su uz Primorca. Radi se o profesoru na Ekonomskom fakultetu, čovjeku čija je ekspertiza baš u području javnih financija, porezne politike, fiskalne decentralizacije, konzultant Međunarodnog monetarnog fonda svjetske banke, ima političko iskustvo kao savjetnik bivše predsjednice", osvrnuo se Milić i na Marićevog nasljednika.

Vlada s puno rošada

No, Marić je 23. ministar koji je iz ovih ili onih razloga otišao tijekom šest godina stolovanja Andreja Plenkovića u Banskim dvorima.

"Ovo je najdugovječnija hrvatska Vlada koja će odraditi dva puna mandata. Nema prijevremenih izbora, to čujem da oporba govori. Njima je zadnjima u interesu da idemo na izbore, ali to dovoljno govori o njihovoj doraslosti trenutku u kojem se Hrvatska nalazi. Bilo je odlazaka, ali ova Vlada je postizala strateške ciljeve i unatoč svim izazovima smo vodili računa o političkoj stabilnosti. To će i Zdravko reći javnosti. Bez toga nema eurozone, Schengena, Pelješkog mosta, Rafalea, LNG terminala i strateških projekata", kazao je Milić.

Istaknuo je da Plenković, unatoč svemu, nije razočaran. "On je naš kolega, prijatelj, izvrsno smo surađivali, razumijemo ga, ali Vlada mora ići dalje. Našli smo novog ministra financija brzo, mislim da će javnost biti zadovoljna", zaključio je Milić.