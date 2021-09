Naoko su se stišala previranja u Domovinskom pokretu. Vršitelj dužnosti predsjednika stranke Mario Radić otkriva za N1 da je odlazak Miroslava Škore utjecao na stranku te iznio mogućnost da se njihov saborski klub zastupnika svede na osmero ljudi. No, Radić neće biti taj koji bi mogao isključiti Škoru i njegovu sestru Vesnu Vučemilović.

“To je stvar koja je, rekao bih čak i logična. Prema mojim informacijama, nitko nikada nije nekoga na taj način isključivao iz Kluba. Vidim sada da i SDP ima vrlo sličan problem. To će se donijeti na Klubu. Trenutno naš Klub još uvijek broji deset zastupnika", poručio je.

Štoviše, Radić drži da bi broj članova njihovog kluba u Hrvatskom saboru mogao i porasti. Nije otkrio tko će im se pridružiti, već samo da su pregovori u tijeku i da će javnost sve znati na vrijeme.

'Forenzika se provodi'

Iako se očekivalo masovnije istupanje iz stranke, DP je napustila samo ličko-senjska županijska podružnica. “Miroslav Škoro nije jedini koji je osvojio mandate, sve su to ljudi s imenom i prezimenom koji su osvojili mandate”, komentirao je.

Dodao je da stranci nije ključno to što je Škoro potpredsjednik Sabora, a osvrnuo se i na njegove optužbe. “Ja sam čovjek koji nije platio nijedan račun u stranci, čovjek koji je optužen da je imao karticu. Ja sam tu karticu podigao par dana nakon njegove ostavke jer sam prvi put trebao uzeti token da mogu plaćati račune. Tek prošli tjedan smo uzeli tokene, izvode računa tako da se forenzika provodi i duboko se nadam i vjerujem da neće biti ništa. Ali, ako nešto bude, onda ćemo prijaviti”, odgovorio je na Škorine optužbe.

'Nije to prva ostavka koju je nudio'

Potom se osvrnuo i na prodaju Škorinog vina stranci. “Po meni to nije u redu. Mislim da je ovdje prijeđena granica koja nije primjerena. Svi smo ga upozoravali, zato je i nudio ostavke. Nije ovo bila prva ostavka koju je nudio, to je bio jedan proces predsjednika koji je nezadovoljan strankom i koji je nudio ostavku. To je sad iza nas”, otkrio je Radić i dodao da je sve moguće, pa i to da se Škoro prikloni vladajućoj većini.