'OBITELJ JE SVETINJA' / Marin Miletić objavio pismo koje su mu napisale kćeri, u njemu su potpisale i preminulu majku: 'Dragi naš tatojko...'

'Jutros moje kćeri dolaze do mene. Dobio sam neki slatki jastuk sovu sa dekicom, brdo cole zero i pismo. Nije to obično pismo. To je Pismo'