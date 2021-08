Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, komentirala je situaciju s pandemijom koronavirusa i kazala je kako još uvijek ne može ništa reći kada je riječ o mjerama vezanim uz početak školske godine.

"Ja sam prošli tjedan imala izjavu koja je krivo interpretirana. Naime, jesenski svaki stol je pun plodova, a oni su plod sezone, dobrog rada i aktivnosti zdravstvenog sustava, koji cijelo ljeto radi. Epidemiološke službe cijelo ljeto rade svoj posao, a jednako tako moram reći da je činjenica da ćemo, dok god imamo epidemiju, govoriti o nekim epidemiološkim mjerama. Nemojmo zaboraviti osnovne mjere, koje nisu prestale važiti, dezinfekcija, provjetravanje prostorija, pranje ruku, nošenje maski tamo gdje je potrebno… Koje će mjere biti ubuduće, to sada ne mogu reći, naročito se ne mogu referirati o mjerama vezano uz funkcioniranje škola", rekla je Bubaš za N1.

40 % stanovnika steklo je imunitet cijepljenjem

"Imamo iskustvo od prošle godine, prošle jeseni i prošle školske godine, mislim da se samo mi svi bolje i svjesnije trebamo osvrnuti iza sebe i nakon toga pogledati u budućnost. Što sam željela reći, brojke su neumoljive, kad analizirate zemlje Europe, njihov imunitet, koji su stekle populacije tih država, u godinu i pol trajanje epidemije i otprilike 9 posto populacije je steklo imunitet preboljenjem, a 40 posto prosječno od ukupnog stanovništva je stečen imunitet cijepljenjem. Uvažavajući te brojke i postotke možemo razmišljati o tome koliko bi mogla fiktivno trajati pandemija i uvažavajući priloge i stručnjake koji su komentirali vezano uz hospitalizacije i necijepljenje, ovih 40 posto su ljudi koji su donijeli dobru odluku", rekla je Bubaš.

Na pitanje hoće li djeca i nastavnici, koji su cijepljeni, morati u izolaciju budu li u kontaktu s nekim tko je zaražen, Bubaš je rekla da će o tome odlučiti povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, u kojemu je i epidemiolog Bernard Kaić, a da ona to ne može komentirati.

Obvezno cijepljenje u sektoru obrazovanja?

Postoji i pitanje oko obveznog cijepljenja u sektoru školstva i obrazovanja, odnosno je li se od toga odustalo ili je ta opcija i dalje otvorena.

"Ja to mogu samo komentirati kao Marija Bubaš. Mislim da bismo oba sustava, čak i sustav socijalne skrbi, oba bi trebala sagledati posljedice necijepljenja i širenja zaraze, pa mislim da bi se lakše, ne samo piramidno gledano odozgora prema dolje, nastavnici bi trebali sagledati svoju ulogu i slati djecu u sigurnije okruženje, gdje će rizik za širenje zaraze biti sveden na najmanju moguću mjeru. Naravno da je najdugotrajnija mjera koja štiti zdravlje cijepljenje.

Znamo i sami da brzi antigenski test vrijedi 48 sati i ne znači da je osoba zaista nezaražena, ona je nezaražena u trenutku testiranja, međutim, mi drugog boljeg alata za utvrđivanje zaraze i garanciju da je osoba nezarazna za okolinu nemamo. Bilo je polemika i dalje to nije baš definitivno utvrđeno koliko virus može živjeti na sluznici osobe koja je cijepljena, a sve ukazuje da je ona daleko manja i da daleko kraće traje ta kolonizacija, nego što je to kod necijepljenih, jer oni na kraju završe s nekim od lakših do težih oblika bolesti", rekla je Bubaš.

'Razmišljat će se o trećoj dozi'

"Želimo akceptirati nove okolnosti, a od kraja prosinca prošle godine je svakako činjenica da postoji učinkovito cjepivo protiv covida-19 i da svjedočimo širenju i porastu broja slučajeva pogotovo u sredinama gdje je jako mali broj cijepljenih. Akceptirajući činjenicu da postoji cjepivo, želimo podići razinu funkcioniranja rada i sigurnosti pa i na radnom mjestu i u svim okolnostima spriječiti širenje zaraze i zapravo ugasiti ovu pandemiju jednog dana", rekla je Bubaš.

Što se tiče treće doze cjepiva, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a rekla je da bi ona radije da to bude službena preporuka referentnog centra za epidemiologiju zaraznih bolesti, nego da se to prepusti osobi koja je primila dvije doze cjepiva da sama odluči želi li ili ne želi primiti treću dozu.

"Provedenih istraživanja nema, ali saznanja pokazuju da bi to moglo trebati. Sva istraživanja pokazuju da nakon pet do šest mjeseci sva cjepiva jednako štite. Evidentno je da će se razmišljati o trećoj dozi, a kad će se uvesti, to ne mogu reći, ali pretpostavljam da će biti po hodogramu kako je započelo i na početku", rekla je Bubaš.