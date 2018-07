MARIĆ O RASTEREĆENJU GRAĐANA I DEMOGRAFSKIM MJERAMA: ‘Imamo nekoliko scenarija…’

‘Duboko stojim iza porezne reforme, od prvoga dana zagovaram porezno rasterećenje, svi smo zaslužili porezno rasterećenje, krenuli smo s dohotkom i treba uvijek gledati cjelokupnu sliku.’

Nakon brojnih kritika na Vladinu poreznu i mirovinsku reformu, ministar financija Zdravko Marić rekao je da je istina da novog novca nema te da se za demografske mjere može dati samo ono što se uštedi, no ističe da su za demografiju ipak već prepoznata neka sredstva pa će ih Vlada osigurati preraspodjelom postojećeg.

MINISTAR FINANCIJA NAJAVIO NOVO POREZNO RASTEREĆENJE: ‘Rebalansa proračuna neće biti i idemo na daljnje porezno rasterećenje’

Postoji nekoliko scenarija

Marić dodaje i da se mjere finaliziraju i da je scenarija nekoliko, a sve će se utvrditi među premijerom i koalicijskim partnerima, a zatm će biti prezentirano javnosti.

‘Cijeli paket bi trebao u javnu raspravu uskoro kako bi sve bilo spremno za raspravu u rujnu. Važno je porezno rasterećenje i različiti modeli alternative postoje da se dodatno smanjuju porezi, nastavljamo i dalje vodeći brigu o održivosti javnih financija’, rekao je Marić za N1 i dodao da su u tijeku i izračuni procjena za delimitaciju rodiljnih naknada.

‘Reakcije su da je to velik financijski izdatak, još nedostaju neki podaci, govorit će se o brojkama’, kaže Marić.

‘Nigdje se ne spominje ukidanje drugog mirovinskog stupa’

Kada je riječ o mirovinskoj reformi, o kojoj će se govoriti danas, Marić kaže da on neće biti na tom sastanku, no i on ističe da neće doći do ukidanja drugog mirovinskog stupa.

‘Drugi mirovinski stup, nigdje se nije spominjalo njegovo ukidanje, treba analizirati sve stvari uvijek i vidjeti je li nešto dobro da se unaprijedi ili nema koristi i o svemu treba voditi računa. Ne volim nikome sad ulaziti u djelokrug, znam da je puno ljudi bilo angažirano, ne možemo se uvijek svi složiti sa svime. Ja stojim iza svojega, duboko stojim iza porezne reforme, od prvoga dana zagovaram porezno rasterećenje, svi smo zaslužili porezno rasterećenje, krenuli smo s dohotkom i treba uvijek gledati cjelokupnu sliku’, rekao je Marić za N1.