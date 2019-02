MARAS SE ISPRIČAO JER JE IZBACIO NOVINARE HRT-A S PRESICE: ‘Oni nisu odgovorni za cenzuru’

‘Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote 02. ožujka, do tada ne dajemo izjave za HRT. Time protestiramo protiv, po nama, najgoreg javnog servisa u Europi’, rekao je jutros Maras

“Pogriješio sam danas postupkom prema novinaru HRT-a. Unaprijed sam mu se ispričao, ali moja reakcija nije bila primjerena. Iako nisu bili pozvani na pressicu trebao sam to ignorirati. Oni nisu odgovorni za cenzuru na HRT i nadam se da će prihvatiti ovu moju ispriku”, napisao je na Twitteru Gordan Maras nakon što je izazvao lavinu reakcija izbacivši ekipu HRT-a s press konferencije zagrebačkog SDP-a.

Naime, on je jutros poslao van iz prostorija HRT-ovu ekipu jer se kako je tada rekao priključio akciji HND-a.

Loše stanje na javnom servisu

U skladu je to s ranije objavljenom odlukom SDP-a koji se pridružio bojkotu javne televizije zbog brojnih tužbi ove kuće prema novinarima, optužbi za cenzuru i lošeg stanja na javnom servisu. Osim SDP-a, HRT bojkotiraju i Amsterdamska koalicija, Možemo, Radnička Fronta, SDSS, Start, Marko Vučetić i brojne udruge civilnog društva.